股臨會前喊話非常期待新新併 魏寶生：委託書徵求將達標

新光金（2888）將於10月9日召開股東臨時會，新光金董事長魏寶生昨（25）日召開記者會，對於新新併的委託書徵求掛保證，「達標、超標這是肯定的」。他強調，合併案在股東臨時會當然要過關，至少合併後，會有一個比現在有錢的「富爸爸」，對新光金未來而言是如虎添翼。

魏寶生昨日偕同新光金總經理陳恩光、新光人壽總精算師林漢維出席記者會，說明金控合併後規劃、2026接軌、員工保障照顧等議題。他坦言，近期市場還是有很多紛擾，就連沒有持有新光金股份的外資TIH也突然跳出來喊反對新新併，讓人質疑其動機，他也寫英文公開信向外資溝通，期盼能得到外資的支持。魏寶生強調，他對新新併「是非常期待的」，對於委託書徵求「達標超標這是肯定的。」

外界也關注新新併後新壽增資問題，魏寶生說，新壽未來肯定還是需要增資的，今年還有5億元發債額度，之後會持續增加，但先不要讓股東拿錢出來，即使要現增，價格也一定是對股東有利。而與台新金合併後，新光人壽招牌名稱不變，目前新壽貢獻金控獲利約七成，合併後貢獻約五成，仍是很重要的子公司。如今首要任務就是2026年接軌，若死利差到期解約可變為資本，約可貢獻1、200億元，再加上不動產增值120億元，新壽增資問題將可逐步解決。

林漢維分析，現在台新人壽RBC在300%以上，日後合併進來，對整體RBC約可增加10%，屆時RBC最起碼是220%以上，同時持續累積CSM，此外，台新人壽沒有高利保單的包袱，因此沒有ICS的問題，再加上主管機關將於年底前公布第四階段過渡措施，因此2026年接軌沒有問題。

陳恩光則針對銀行、證券兩子公司合併後綜效說明。他表示，經過盡職調查（DD），兩家銀行客戶重疊率不到二成，新光銀客戶集中在國內中小企業，台新銀是大企金客戶較多，同時台新銀海外分行多，有利於新光銀客戶的區域資金調度布局。證券方面，在債券承銷上，元富排名第三、四，而台新證券，則在股權承銷上也是前三，因此承銷上有利於雙方的一加一大於二。

如今新新併剩最後一哩路，魏寶生喊話，「希望員工都留下來。」他強調，「三年留用、一體適用」，首先新壽絕對沒問題，未來台新人壽員工加入新光團隊時，可選擇僱傭制或承攬制；證券客源不一樣，不會有搶客戶問題；銀行更是全方面缺人，所以合併的話，不可能會裁員。