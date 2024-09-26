中信金擬拉高額定資本額

雖然投資新光金案暫時喊卡，中信金（2891）仍為下一階段擴張計畫暖身，昨（25）日公告，將於10月11日股東臨時會，修改公司章程，提高金控額定資本額，提高後資本總額達3,200億元。

中信金提高資本總額後，將從原先2,300億元提高到3,200億元。中信金指出，主要是因應未來業務發展以及資本規劃需求。中信金控目前實收資本額為2,012億元。

金融人士認為，金控擴大額定資本額的首要目的，包括未來有增資可能性或是併購需求，而為了加快業務拓展速度，通常會先修訂公司章程，通過拉高額定資本額，保留未來各項發展性的彈性空間。

此外，金管會在宣布緩議中信金控公開收購新光金記者會上曾指出，非合意併購如果採用換股，勢必會牽涉到雙方股東權益，金管會傾向非合意併購採用全現金，也被市場認為，中信金此次提高額定資本額，是為未來併購之路做準備。

在金管會喊停中信金併購新光金控的計畫，中信金在上周五（21日）董事會上，討論金管會對投資新光金申請案予以緩議的因應措施，董事會決議尊重主管機關指示，停止對新光金控投資案。