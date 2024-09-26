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美降息...助攻投資型保單

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
美國聯準會9月降息2碼（0.5個百分點），進入寬鬆貨幣新時代。 路透
美國聯準會9月降息2碼（0.5個百分點），進入寬鬆貨幣新時代。 路透

美國聯準會9月降息2碼（0.5個百分點），進入寬鬆貨幣新時代；壽險業者分析，聯準會調降利率，有助提振金融市場信心，股債市恢復多頭走勢，對投資型保單買氣有正面幫助；另外，國內壽險公司陸續調升保單宣告利率，絕大多數美元利變保單宣告利率自4%起跳，可望刺激利變型商品買氣。

壽險業者表示，美國聯準會先期暴力升息，導致全球金融市場動盪加劇，壽險公司的投資型保單、利變型保單銷售急凍，且受到國銀美元定存利率飆高、國內ETF申購熱潮影響，美元保單持續爆出解約潮，對壽險公司經營造成嚴重衝擊，如今「最壞的時間過去了」，隨著美國9月正式啟動降息循環，將使保戶對金融市場前景轉趨樂觀，有助投資型商品買氣回溫。

至於利變型商品，聯準會利率自高點滑落，銀行美元高利定存強力吸金的誘因降低，預料大型壽險公司接下來也將持續提高保單宣告利率，增加商品投資魅力。

保單 壽險公司 美國聯準會

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