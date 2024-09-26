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壽險犀利 賣出六張「百億神單」 安聯「吉利發發」前八月銷售230億

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
壽險業今年前八月誕生了六張「百億神單」。 聯合報系資料照
壽險業今年前八月誕生了六張「百億神單」。 聯合報系資料照

壽險業今年前八月誕生了六張「百億神單」，超越去年全年的四張；業者指出，這六張「百億神單」分別是：安聯人壽的「吉利發發」、富邦人壽「美富紅運」、安達人壽「新天生贏家Plus」、南山人壽「鑫富雙享2」及國泰人壽的「月月泰利」與「鑫超月得益」，這六張「神單」合計售出超過900億元。

壽險業者資料顯示，今年前八月，市場上共有六張保單銷售金額突破百億元，冠軍由安聯人壽的「吉利發發台外幣變額年金/萬能壽險」搶下，前八月銷售金額突破230億元，為目前市場上唯一銷售突破200億元的保單。緊追在後的是富邦人壽「美富紅運外幣分紅終身壽險」，前八月銷售額超過150億元，也是唯一銷售金額破百億元的分紅保單。

今年前八月壽險「百億神單」概況 圖／經濟日報提供
今年前八月壽險「百億神單」概況 圖／經濟日報提供

排名第三的是安達人壽「新天生贏家Plus台外幣變額年金/萬能壽險」，銷售金額逼近150億元。

至於南山人壽「鑫富雙享2台外幣變額年金」，銷售金額也超過144億元，擠入第四。

身為壽險龍頭的國泰人壽，為唯一擁有兩張百億神單的壽險公司；今年前八月「月月泰利台外幣變額年金」銷售金額逾120億元，「鑫超月得益台外幣變額年金」也締造近110億元的銷售佳績。

根據壽險業者統計，2023年市場上僅有四張百億神單，是近年最慘紀錄，除了前三名均為投資型保單外，第四名就是富邦人壽美元計價分紅保單「美富紅運」，全年銷售金額102億元，締造單張分紅保單賣破百億元紀錄。

除富邦人壽的分紅保單外，去年三張百億神單均為投資型保單，其中兩張是投資型年金，一張是變額萬能壽險。單張吸金最高是國泰人壽新台幣計價的「超月月康利」變額年金，全年賣逾300億元，若加上外幣款及壽險款，「超月月康利」超過450億元。其次是安聯人壽的「吉利發發」變額萬能壽險，全年締造138億元的銷售佳績；第三為三商美邦人壽「世紀安穩」變額年金險，去年賣出約123億元。

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