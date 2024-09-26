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熱錢瘋狗浪 台幣強升1.26角 寫一個月高點

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
熱錢昨日蜂擁匯入，激勵新台幣匯率爆量強升，終場勁揚1.26角，收在31.84元，連兩升並寫一個月高點。 聯合報系資料照
熱錢昨日蜂擁匯入，激勵新台幣匯率爆量強升，終場勁揚1.26角，收在31.84元，連兩升並寫一個月高點。 聯合報系資料照

美國聯準會降息2碼利多發酵，熱錢昨（25）日蜂擁匯入，估計一天就匯入10億美元，激勵新台幣匯率爆量強升，終場勁揚1.26角，收在31.84元，連兩升並寫一個月高點。

因時序進入月底與季底，眼見新台幣匯率如搭上直升機般強升，出口商爆發恐慌性拋匯，匯市昨日一天爆出22.105億美元的成交巨量。

匯銀主管指出，熱錢昨天如潮水般瘋狂湧入，不僅單日買超台股逾300億元，匯入金額也高達10億美元，激勵台股收盤大漲329.82點，收在22,761.6點，新台幣匯率盤中最高升抵31.778元、最多升值1.88角，收盤前因央行進場調節、美元買盤進場，升值金額縮至1.26角，以31.84元報收。

昨日主要貨幣對美元升貶幅 圖／經濟日報提供
昨日主要貨幣對美元升貶幅 圖／經濟日報提供

央行統計顯示，新台幣匯率連兩升上漲，累計升值1.93角。

央行資料指出，美元指數昨天大跌0.48%，主要亞洲貨幣清一色升值；其中，星元匯率升值0.45%、最為強勢，台灣主要貿易對手國貨幣韓元匯率升幅為0.43%，日圓匯率與新台幣匯率同步升值0.4%，人民幣匯率上漲0.26%。

匯銀主管指出，美國9月消費者信心指數意外滑落、出現三年來最大下降幅度，主要受制於對勞動力市場和整體經濟前景的擔憂；隨著美國11月總統大選愈來愈接近，消費者對經濟的樂觀態度正在消退，此一消息出爐，拖累美元指數下挫、非美貨幣連袂彈升。

另一方面，中國人民銀行釋出強力寬鬆措施之後，激勵人民幣匯率上漲，進而帶動亞幣升勢，加上熱錢大舉匯入激勵台股放量上漲，利多齊聚推動新台幣匯率強升。

外匯交易員指出，近日外資連日買超台股，資金也確實匯入，推升新台幣匯率走勢，加上本周適逢月底與季底，出口商將有實質拋匯需求，預估短期內，新台幣匯率將維持31.5元至32元偏升走勢。

台幣匯率 新台幣

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