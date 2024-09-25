偉康聚焦金管會「零信任與AI」2大新指引 賦能金融創新

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
偉康舉辦「AI金融新未來，零信任強化資安韌性邁向2.0！」研討。偉康／提供
偉康舉辦「AI金融新未來，零信任強化資安韌性邁向2.0！」研討。偉康／提供

偉康（6865）為因應金管會公布「金融業運用人工智慧(AI)指引」、「金融業導入零信任架構參考指引」，以及「金融Fast-ID」推動計畫，於25日舉辦「AI金融新未來，零信任強化資安韌性邁向2.0！」研討會，並針對金融業者分享AI指引之金融創新應用與如何落地、資安視角如何透過對的零信任架構逐步導入，讓民眾透過金融Fast-ID讓身分驗證更加便利。

偉康總經理陳怡良指出，隨著金管會陸續推出AI與零信任架構指引，AI與資安議題已成為金融業發展的關鍵驅動力，偉康持續站在創新推動的角色，協助金融業為用戶帶來更安全、更高效的服務體驗，共同在AI時代迎向卓越未來。

兆豐銀行在活動間分享數據中台暨C360與金融Fast-ID的導入，透過偉康數據中台，成功提升數據準確性與即時性，實現跨部門客戶剖析的應用，更貼近客戶服務；身為全台首批導入金融Fast-ID的金控，兆豐提供用戶輕鬆實現跨機構身分核驗，僅需一次性身分驗證即可流暢操作，並已準備好第二階段的處理，可以做到更多合作的拓展，達到更高效的數位金融合作與體驗。

金融業運用人工智慧(AI)指引：金融業的創新基石

AI浪潮與金管會AI指引下，金融機構面臨的最大挑戰不僅在於新技術的應用，還需同時提升數據管理的效率與合規性。偉康科技數據長葉浚豪指出，隨著金融業進入AI時代，數據成為決策的核心與AI應用的基石，如何從龐大數據中迅速提取關鍵資訊並進行即時分析，是首要挑戰。

偉康數據中台解決數據孤島問題，提供即時高效率查詢系統，可應用於帳戶總覽查詢、交易資料查詢等場景，即時反應市場。AI賦能的CDP顧客數據平台，透過AI技術自動建立金融智能分群，提供360度客戶視圖，提升客戶體驗，助力精準行銷與客戶關係管理。

金融資安2.0：零信任身分鑑別

在金融創新的同時，零信任架構的資安防護同樣至關重要。偉康科技資安長江淳尹強調，在傳統的資安防護手段中，僅僅依賴邊界防護已無法應對當前的複雜威脅環境。透過零信任架構與FIDO技術的導入，金融機構可以實現內部和外部的全面防護，確保在資料傳輸過程中的安全性，並在數位金融服務的過程中提供更高的資安韌性。

金融Fast-ID：對齊國際標準，更加便民

為擴大金融Fast-ID應用，金管會今年推動金融Fast-ID V2計畫，預計擴及不同集團、銀行合作，甚至金融以外的場景。偉康近年已攜手超過六成的金融業者導入完整金融Fast-ID服務，廣泛應用到銀行、證券、產險等多元情境，金融Fast-ID延伸國際FIDO標準，優化客戶體驗，同時減少傳統身分驗證帶來的安全風險，達到更加「便民、安全 、效率」的金融服務，預期第二階段的推廣將帶來更多跨業合作，共同打造金融生態圈。

偉康此次活動透過AI技術和零信任架構的雙重賦能，期許助力金融業應對數位轉型的挑戰，開創金融科技發展。隨著金管會的政策逐步落地，偉康也將繼續致力於協助金融機構導入創新技術，提供使用者最完整的數位金融服務，實現AI金融新未來、引領資安升級，邁向2.0的全新時代。

AI 資安 金融業

延伸閱讀

金管會維穩金融市場秩序之睿智

集保揪券商 組複委託國家隊

金管會核准三商美邦財務改善計畫 年底RBC未達200%恐開罰

獨／中華電高層異動…簡志誠內定升任董事長 林榮賜接總經理

相關新聞

獨／壽險業今年前八月誕生6張「百億神單」 合計售出超過900億元

壽險業今年前八月誕生了六張「百億神單」，超越去年全年的四張；業者指出，這六張「百億神單」分別是：安聯人壽的「吉利發發」、...

金「龍」海嘯後首波交屋族 該去哪找貸款？

「房貸之亂」驚魂未定，央行第七波信用管制再緊縮不動產放款，讓非首購族的買方、購屋資金頓時產生缺口，尤其今年前七月全國約7.6萬戶交屋族將成首波重災戶；這些找不到貸款的「房貸孤兒」該何去何從？

滙豐銀行：估計聯準會至明年底共降息8碼

對於聯準會降息方式，滙銀行財富管理暨個人金融事業處投資及財富管理部資深副總裁李勝凱今日指出，聯準會接下來到年底之前，二次...

被打炒房政策錯殺 國銀高層點名「這二類人」最慘

央行總裁楊金龍在立院備詢時指出，將對此次新版的房市管制措施「無辜被錯殺」的民眾，提出補救措施，至於哪類型的購屋族會被無辜...

證交所舉辦第21屆「校園證券投資智慧王」競賽活動 總獎金超過80萬元

臺灣證券交易所為全國大專院校學生量身訂做的證券投資知識競賽活動「校園證券投資智慧王」，已於2024年9月24日起開始報名...

龍頭銀行女董奮鬥記3／開箱台銀董座辦公室 石頭、金剛經提醒她 有原則凡事盡力就好

走進台銀董事長凌忠嫄的辦公室，就好像走進了一間雅致的書房。她每日伏案批註公文的桌上，擺上了一顆碧綠色的奇石，上頭的紋路恰似連綿的山巒，鄰近的小桌還有一顆同樣山水盎然的青翠石頭，及一部《金剛經》。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。