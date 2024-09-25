偉康聚焦金管會「零信任與AI」2大新指引 賦能金融創新

偉康（6865）為因應金管會公布「金融業運用人工智慧(AI)指引」、「金融業導入零信任架構參考指引」，以及「金融Fast-ID」推動計畫，於25日舉辦「AI金融新未來，零信任強化資安韌性邁向2.0！」研討會，並針對金融業者分享AI指引之金融創新應用與如何落地、資安視角如何透過對的零信任架構逐步導入，讓民眾透過金融Fast-ID讓身分驗證更加便利。

偉康總經理陳怡良指出，隨著金管會陸續推出AI與零信任架構指引，AI與資安議題已成為金融業發展的關鍵驅動力，偉康持續站在創新推動的角色，協助金融業為用戶帶來更安全、更高效的服務體驗，共同在AI時代迎向卓越未來。

兆豐銀行在活動間分享數據中台暨C360與金融Fast-ID的導入，透過偉康數據中台，成功提升數據準確性與即時性，實現跨部門客戶剖析的應用，更貼近客戶服務；身為全台首批導入金融Fast-ID的金控，兆豐提供用戶輕鬆實現跨機構身分核驗，僅需一次性身分驗證即可流暢操作，並已準備好第二階段的處理，可以做到更多合作的拓展，達到更高效的數位金融合作與體驗。

金融業運用人工智慧(AI)指引：金融業的創新基石

AI浪潮與金管會AI指引下，金融機構面臨的最大挑戰不僅在於新技術的應用，還需同時提升數據管理的效率與合規性。偉康科技數據長葉浚豪指出，隨著金融業進入AI時代，數據成為決策的核心與AI應用的基石，如何從龐大數據中迅速提取關鍵資訊並進行即時分析，是首要挑戰。

偉康數據中台解決數據孤島問題，提供即時高效率查詢系統，可應用於帳戶總覽查詢、交易資料查詢等場景，即時反應市場。AI賦能的CDP顧客數據平台，透過AI技術自動建立金融智能分群，提供360度客戶視圖，提升客戶體驗，助力精準行銷與客戶關係管理。

金融資安2.0：零信任身分鑑別

在金融創新的同時，零信任架構的資安防護同樣至關重要。偉康科技資安長江淳尹強調，在傳統的資安防護手段中，僅僅依賴邊界防護已無法應對當前的複雜威脅環境。透過零信任架構與FIDO技術的導入，金融機構可以實現內部和外部的全面防護，確保在資料傳輸過程中的安全性，並在數位金融服務的過程中提供更高的資安韌性。

金融Fast-ID：對齊國際標準，更加便民

為擴大金融Fast-ID應用，金管會今年推動金融Fast-ID V2計畫，預計擴及不同集團、銀行合作，甚至金融以外的場景。偉康近年已攜手超過六成的金融業者導入完整金融Fast-ID服務，廣泛應用到銀行、證券、產險等多元情境，金融Fast-ID延伸國際FIDO標準，優化客戶體驗，同時減少傳統身分驗證帶來的安全風險，達到更加「便民、安全 、效率」的金融服務，預期第二階段的推廣將帶來更多跨業合作，共同打造金融生態圈。

偉康此次活動透過AI技術和零信任架構的雙重賦能，期許助力金融業應對數位轉型的挑戰，開創金融科技發展。隨著金管會的政策逐步落地，偉康也將繼續致力於協助金融機構導入創新技術，提供使用者最完整的數位金融服務，實現AI金融新未來、引領資安升級，邁向2.0的全新時代。