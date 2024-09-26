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台灣人壽桃園5.7萬坪…開發效益可期

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

台灣人壽昨（25）日以總金額137億元標下桃園航空城中優先產業專用區土地之I基地，由於土地面積高達5.7萬坪，第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄分析，該案因基地龐大，且由於土地取得便宜，朝向大型複合式商用開發案規劃，或是做物流中心，都有不錯開發效益。

丁玟甄表示，近年受到利率升高，以及金管會對於保險業投資不動產之規定，保險業投資性不動產最低投保率提高到2.97%，讓保險業的不動產投資動能急速減弱，部分業者進一步將投資標的轉向公辦都更，或者政府鼓勵的公共投資等開發案上。

本次台灣人壽以總金額137億元購置航空城土地，是繼2022年中國人壽以120億元買下台中七期商辦案以來，保險業再次突破百億元的不動產購置案。

丁玟甄指出，由於保險業投資性不動產最低投保率在2.97%，因此近幾年，多家保險業轉進超大型開發案，力求提高投資報酬率，包括國泰人壽的桃園高鐵站區開發案、富邦凹子底開發案等案，以及台灣人壽南港C3開發案，都是市場指標的大型複合型商用開發案。

保險 台灣人壽

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