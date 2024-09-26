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台壽標下桃園航空城土地 將打造複合多功能園區 總投資額上看500億元

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
台灣人壽。 圖／台灣人壽提供
台灣人壽。 圖／台灣人壽提供

全台最大開發計畫「桃園航空城」優先產業專用區中18.9公頃土地，昨（25）日由中信金控（2891）子公司台灣人壽以137.4億元順利得標，溢價4.1億元，台灣人壽總投資金額預計逾500億元，宣示要為台灣與桃園打造出一個新地標，成為指標「複合多功能園區」。

桃園市政府辦理桃園航空城優先產業專用區I基地土地標售案價格標開標作業，由台灣人壽得標，將進駐優先產專區九處基地中，面積最大一塊基地，總面積約18.9公頃，投資規模137.4億元。

台壽得標桃園航空城 優先產業專用區I基地 圖／經濟日報提供
台壽得標桃園航空城 優先產業專用區I基地 圖／經濟日報提供

中信金控昨公告指出，子公司台灣人壽成為桃園航空城計畫優先產業專用區土地I基地得標人，根據桃園市政府經濟發展局公告，台灣人壽得標價格為137.4億元，溢價4.1億元。

對於規劃量體，台灣人壽昨日回應，得標後下一步計畫，需等到主管機關核准後辦理，屆時將依照桃園市政府的投標須知以及審查意見，興建符合國際賽事標準的多功能運動場館，加上附屬的商業與旅宿設施，帶動區域發展。

台灣人壽指出，依據當地市場及產業需求，興建新型物流與辦公設施，預估總投資金額將逾500億元。市場估計，該總投資金額超過台灣人壽C3投資金額近400億元。

台灣人壽強調，該案位於桃園航空城內，是國家主要發展計畫的重要區域，具有良好的發展潛力，展現台壽積極參與公共投資，希望能為台灣以及桃園，打造新地標，成為指標的複合多功能園區。

台灣人壽手中正在進行的公共建設案，還有2023年拿下的高雄市舊市議會舊市議會公辦都更案，相關規劃已經在進行中，將修復舊市議會的辦公廳作為民主議事館，並興建26層商辦大樓，預計2025年開工，2030年完工。

該案也是2023年唯二兩大保險業投入公共建設案，另一案為國泰人壽投資桃園大溪冷鏈大型物流中心。

台灣人壽此步，也在支持金管會政策。金管會鼓勵保險業長期資金投資公共建設，主委彭金隆日前也公開談話，希望壽險資金投入公共建設。

台灣人壽

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