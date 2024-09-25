滙豐銀行：估計聯準會至明年底共降息8碼

對於聯準會降息方式，滙銀行財富管理暨個人金融事業處投資及財富管理部資深副總裁李勝凱今日指出，聯準會接下來到年底之前，二次降息會各降1碼，明年也會各1碼，直至明年底總共會有2%的降息，等於會有8碼的降息。李勝凱也建議，由於10年公債殖利率不降反升為3.75%（原本3.6%），建議現在已持有債券者，非常幸運，可不斷享受中間利息，一路持有到期，領息之後再投資。

他也表示，仍有很多客戶，每年有新現金進來，配息都有新的現金流進來，此時，建議投資人把握資金及利率，要趕快搭末班車來布局，另外，殖利率曲線的轉變，因為倒掛，短天期高，長天期低的情況，倒掛已轉正了，例如隔拆降了，利率現在更陡峭，很多賣短債去買長債。

李勝凱指出在聯準會降息之後的另一投資標的機會，在於非成長型公司，借款成本降低了，所以降息之後的表現會較好，他認為過去聚焦在高科技的，會轉到過去非成長型的公司。

李勝凱建議，與其買債券，不如買債券型基金。他分析，20萬美元，是債券最小的面額，因此一般人不如買債券基金，基金一檔涵蓋有800至1千支債券，但他仍建議，降息可能會讓「剛到投等級」的公司，更加鬆了一口氣，但他認為，倘若客戶投資的是債券，現在還不到這個換到低評等債券的時候，他仍建議，買A或A-的評等為佳，並且，若買BBB，若不慎公司被降等，踩到也不好。他也指出，比起20萬美元買一張債券，買一檔基金就不同了，即使基金裡踩到一支雷，但占比僅占0.2%左右而已，整體資產影響就不大。

滙豐銀行目前已取得金管會的財管2.0執照，對此滙豐財富管理暨個人金融事業處負責人游天立指出，高端財管客戶成長都是15%，因此近幾個月已有快速成長，未來這二年會急起直追至市場平均的水準。