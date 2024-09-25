被打炒房政策錯殺 國銀高層點名「這二類人」最慘
央行總裁楊金龍在立院備詢時指出，將對此次新版的房市管制措施「無辜被錯殺」的民眾，提出補救措施，至於哪類型的購屋族會被無辜錯殺？不少國銀高層私下指出，有二大類型，除了「繼承者」之外，另一大無辜的族群，就是「換屋族」。
對此國銀高層私下指出，目前對於繼承者可「豁免」的繼承房屋，僅極小的面積能被豁免，但在中南部很多民眾的祖產老屋，面積都很大，很多繼承者根本無法達到豁免的條件，而且明明是不整修很難居住的房子，都要掛在繼承者頭上算成是「有房族」，使這些人在購屋時，無法得到寬限期，實在是不公平。尤其是這些「繼承者們」，還有不少是北漂族，這些祖屋的持分在手，不但沒討到好處，反而因此在買房時沒有寬限期，實在冤枉。
另一方面，換屋族也是大為不便。現在央行雖然有所謂的「切結書」制度，對換屋族要求只要一年內賣房，一樣可以適用8成的成數，但一位高層私下坦言，很多銀行根本沒有「查核」的人力，1年之後貸款戶是否有履行賣屋，也不易掌握，例如，倘若貸款戶是把房屋移轉給配偶或親人的「假賣屋」，就不見得能查得到，使得銀行為了麻煩，再加上現在房貸資金吃緊，乾脆不作換屋族的生意，尤其是配合政策的大型行庫更會如此，使得很多民眾，明明不是作投資客，只是要換屋，但卻在貸款成數吃大虧，先前8成降6成已經很慘了，現在更是降到5成，已使這些換屋族根本沒有資金可以把房子「小換大」。
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