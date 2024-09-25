被打炒房政策錯殺 國銀高層點名「這二類人」最慘

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
央行祭出第七波房市管制，但名下有房若要再辦房貸無寬限期，引起討論，傳出央行將研擬針對繼承、換屋等無辜者相關配套方案。圖／本報系資料照片
央行祭出第七波房市管制，但名下有房若要再辦房貸無寬限期，引起討論，傳出央行將研擬針對繼承、換屋等無辜者相關配套方案。圖／本報系資料照片

央行總裁楊金龍在立院備詢時指出，將對此次新版的房市管制措施「無辜被錯殺」的民眾，提出補救措施，至於哪類型的購屋族會被無辜錯殺？不少國銀高層私下指出，有二大類型，除了「繼承者」之外，另一大無辜的族群，就是「換屋族」。

對此國銀高層私下指出，目前對於繼承者可「豁免」的繼承房屋，僅極小的面積能被豁免，但在中南部很多民眾的祖產老屋，面積都很大，很多繼承者根本無法達到豁免的條件，而且明明是不整修很難居住的房子，都要掛在繼承者頭上算成是「有房族」，使這些人在購屋時，無法得到寬限期，實在是不公平。尤其是這些「繼承者們」，還有不少是北漂族，這些祖屋的持分在手，不但沒討到好處，反而因此在買房時沒有寬限期，實在冤枉。

另一方面，換屋族也是大為不便。現在央行雖然有所謂的「切結書」制度，對換屋族要求只要一年內賣房，一樣可以適用8成的成數，但一位高層私下坦言，很多銀行根本沒有「查核」的人力，1年之後貸款戶是否有履行賣屋，也不易掌握，例如，倘若貸款戶是把房屋移轉給配偶或親人的「假賣屋」，就不見得能查得到，使得銀行為了麻煩，再加上現在房貸資金吃緊，乾脆不作換屋族的生意，尤其是配合政策的大型行庫更會如此，使得很多民眾，明明不是作投資客，只是要換屋，但卻在貸款成數吃大虧，先前8成降6成已經很慘了，現在更是降到5成，已使這些換屋族根本沒有資金可以把房子「小換大」。

央行 老屋 金可

延伸閱讀

房貸「緊」報未除！ 15家銀行不動產放款水位進入警戒區

新南向市場攻城掠地 銀行、證券、保險業大不同

兵家必爭 國銀14業者搶進越南

國銀7月中小企業放款增額探近五年同期低 動能緩了嗎？

相關新聞

獨／壽險業今年前八月誕生6張「百億神單」 合計售出超過900億元

壽險業今年前八月誕生了六張「百億神單」，超越去年全年的四張；業者指出，這六張「百億神單」分別是：安聯人壽的「吉利發發」、...

金「龍」海嘯後首波交屋族 該去哪找貸款？

「房貸之亂」驚魂未定，央行第七波信用管制再緊縮不動產放款，讓非首購族的買方、購屋資金頓時產生缺口，尤其今年前七月全國約7.6萬戶交屋族將成首波重災戶；這些找不到貸款的「房貸孤兒」該何去何從？

滙豐銀行：估計聯準會至明年底共降息8碼

對於聯準會降息方式，滙銀行財富管理暨個人金融事業處投資及財富管理部資深副總裁李勝凱今日指出，聯準會接下來到年底之前，二次...

被打炒房政策錯殺 國銀高層點名「這二類人」最慘

央行總裁楊金龍在立院備詢時指出，將對此次新版的房市管制措施「無辜被錯殺」的民眾，提出補救措施，至於哪類型的購屋族會被無辜...

證交所舉辦第21屆「校園證券投資智慧王」競賽活動 總獎金超過80萬元

臺灣證券交易所為全國大專院校學生量身訂做的證券投資知識競賽活動「校園證券投資智慧王」，已於2024年9月24日起開始報名...

龍頭銀行女董奮鬥記3／開箱台銀董座辦公室 石頭、金剛經提醒她 有原則凡事盡力就好

走進台銀董事長凌忠嫄的辦公室，就好像走進了一間雅致的書房。她每日伏案批註公文的桌上，擺上了一顆碧綠色的奇石，上頭的紋路恰似連綿的山巒，鄰近的小桌還有一顆同樣山水盎然的青翠石頭，及一部《金剛經》。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。