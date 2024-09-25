國泰世華防護升級 「卡片安全鎖」防盜刷功能上線、使用人數半年增7倍

隨著網購消費習慣崛起、電子支付成主流，詐騙集團的手法也日新月異。根據聯合信用卡處理中心統計，2023年國內發卡機構詐欺通報金額達32億9,816萬元，相較2022年年增率達47.4%，創歷史新高。

為防範民眾的信用卡遭歹徒盜刷，國泰世華銀行全新升級「卡片安全鎖」功能，針對「信用卡、簽帳金融卡」兩種卡別用戶，不僅能在CUBE App使用「一鍵鎖卡」功能，也能依據個人習慣與金融應用場景，彈性設定「交易時間、交易地區、交易類型、單筆交易金額」等四個類別的安全鎖，滿足消費者對數位金融交易更安全的期待。

國泰世華銀行觀察，2024年信用卡盜刷案件，發生於海外比例達8成，偽冒交易刷卡時間高峰平均又以凌晨1點至6點為最多。為降低客戶信用卡遺失、遭盜刷等衍生性風險，國泰世華透過科技賦能客戶，讓客戶不再只有「鎖卡」或「不鎖卡」兩種選擇，而是可依個人需求，即時透過CUBE App開啟「卡片安全鎖」鎖定個人信用卡消費。例如，當客戶待在國內時，便可鎖定國外交易、鎖定特定深夜時段無法用卡等，當偵測到異常刷卡時間或地區時，亦能透過CUBE App接收警示通知。該功能自今年3月上線以來，用戶數逐月成長，截至目前使用人數已成長約七倍。

此外，因應近年常見假網頁或釣魚簡訊詐騙，國泰世華已於去年起，全面推行並強化三大國際Pay的綁卡身分驗證機制，客戶申請綁定時，銀行透過比對「綁卡裝置手機號碼」與「留存銀行之辦卡手機號碼」一致性，加強驗身流程，大幅降低盜刷風險，阻詐實績有目共睹。

國泰世華銀行總經理李偉正指出：「國泰世華擁有超過700萬數位用戶，秉持以客戶需求為核心，持續從消費者視角與金融服務使用情境提升風險聯防能力。除了落實金管會針對防盜刷建議之五大強化措施外，更積極導入符合國際級資安標準的控管機制並擴展應用範疇，提供用戶更細緻的防護維度。例如升級「卡片安全鎖」功能、強化「國際Pay」綁卡身分驗證等舉措，透過先進技術與專業團隊保障服務安全性與穩定性，致力打造用戶更高階的數位金融體驗。」

國泰世華銀行持續強化金融應用場景「登入、交易、系統」三大面向，展現對金融安全的堅定追求，秉持數據驅動核心精神，透過精進各項軟、硬體防制舉措強化金融韌性。未來將持續導入各式創新解決方案保障資安防護量能，深化各式營運效能、風險管理方案，共同守護民眾資產。