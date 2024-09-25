新新併股臨會將召開 新光金董座魏寶生：委託書拚超標

新光金（2888）將於10月9日召開股東臨時會，新光金暨人壽董事長魏寶生25日偕同總經理陳恩光、新光人壽總精算師林漢維連袂出席記者會，說明金控合併後規劃、2026接軌、員工保障照顧等議題。針對目前委託書徵求結果，魏寶生掛保證，「達標超標這是肯定的！」他強調，股東臨時會當然要過關，至少合併後，會有一個比現在有錢的「富爸爸」，對新光金未來而言是如虎添翼。

「新新併」過關與否，10月9日見真章！魏寶生坦言，近期市場還是有很多的紛擾，就連沒有持有新光金股份的TIH（外資）也突然跳出來喊反對新新併，讓人質疑其動機，也讓他對於最近委託書徵求以及外資的報告上有點憂心，而他也寫英文公開信向外資溝通，期盼能得到外資的支持。魏寶生也強調，他對於新新併「是非常期待的」，對於委託書徵求「達標超標這是肯定的！」一定努力在股臨會力拚過關。

外界也關注新新併後新壽增資問題，魏寶生說，新光人壽過去一年多下來，增資始終是個難題，在8月RBC回到200%後就沒有問題了，可是離250%還有一大段距離，「增資」未來肯定還是需要的，今年還有5億元發債額度，之後會持續增加，要在額度允許範圍內發行次債，但尊重股東權益，先不要讓股東拿錢出來，即使要現金增資，價格也一定是對股東有利。

魏寶生說，與台新金（2887）合併後，新光人壽招牌名稱不變，而目前新壽貢獻金控約七成，與合併後貢獻約五成，新壽仍是很重要的子公司。如今首要任務就是2026年接軌，若死利差到期解約可變為資本，約可貢獻1、200億元，再加上不動產增值120億元，新壽增資問題將可逐步解決。

林漢維分析，現在台新人壽RBC在300%以上，日後合併進來，對整體RBC約可增加10%，屆時RBC最起碼是220%以上，而CSM仍非常重要，但CSM累積多少，在接軌時還有多少在帳上，是有選擇性的公允價值或完全追溯，都是重點，希望接軌時新壽帳上的CSM能有1千多億，此外，台新人壽沒有高利保單的包袱，因此沒有ICS的問題，再加上主管機關將於年底前公布第四階段過渡措施，因此2026年接軌沒有問題。

陳恩光則針對銀行、證券兩子公司合併後綜效說明。他表示，經過盡職調查（DD），兩家銀行客戶重疊率不到二成，「互補大於重複」，新光銀行客戶集中在國內中小企業，但是台新銀行是大企金客戶較多，同時台新銀行比新光銀行更國際化，海外分行多，有利於新光銀客戶的區域資金調度布局，且台新銀行在消金與財管都做很好，在客戶基礎擴大後都能產生綜效。

而證券方面，在債券承銷上，元富排名第三、四，而台新證券，則在股權承銷上也是前三，因此承銷上有利於雙方的一加一大於二；再者，元富證券的經紀業務，據點和VIP都很多了，也能助台新證券在經紀業務市占；而自營方面，雙方亦有更明顯互補。

如今新新併剩最後一哩路，新光金及各子公司員工最關心工作與生計問題，新光銀行工會也已正式成立，對此，魏寶生喊話，「希望大家都留下來！」他強調，「3年留用、一體適用」，首先新壽絕對沒問題，未來台新人壽員工加入新光團隊時，可選擇僱傭制或承攬制；證券客源不一樣，不會有搶客戶問題；銀行更是從櫃員、理專、IT、風管、ESG、法遵都缺人，業務端也要多多益善，所以合併的話，不可能會裁員，魏寶生認為，雙方歷經三年的磨合後，相信想要走的員工應該不會有了。