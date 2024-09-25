期貨年交易量 衝4億口

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

國內期貨市場今年以來的交易量，昨（25）日正式突破3億口，為連續第四年站穩3億口交易量，且隨日均量已逼近170萬口下，外界看好今年全年交易量有望上看4億口，寫下期貨史上單年新高。

根據統計，在期交所的各項商品中，以截至今年8月底的資料來看，在台股行情上沖下洗中，台指選擇權爆出1,447.3萬口的交易量，另外，小型台指期（小台）在保證金較低等優勢中，吸引更多的投資人參與下，單月交易量上衝至991.6萬口、逼近2020年3月的千萬口水準，是交易量次大的期貨商品。

再其次則是台股期貨（大台）的436.2萬口，微型台指期貨（微台）在7月上市後，8月也一舉衝量至303.9萬口，是目前最熱門的四大產品。另外，台積電等個股期貨的交易量，合計也達664.1萬口。

統計整體8月的期貨交易量來到2,454.3萬口、加上選擇權的1,450.7萬口，合計單月達3,905.1萬口。

隨著9月行情持續震盪，截至昨日為止，今年以來成交量已來到300,418,620口，是自2020年突破3億口以來，連續第四年交易量站穩3億口大關之上。外界以今年還有68個交易日（未出現颱風假等因素），搭配目前日均量1,69.7萬口來計算，今年有望挑戰2022年的3.84億口水準，上看4億口創歷史新高。

期貨業人士表示，國內期貨市場蓬勃發展，1998年剛成立時，全年只有27.7萬口、隔年為107.7萬口，在經過九年的充分商品領域與規模後，2006年全年突破1億元，隨後又花了八年時間、在2014年突破2億口後，僅四年的時間、在2018年就成長來到3億口。

雖然2019年在美中貿易戰、聯準會利率政策變動等因素干擾中，交易量降破3億口，但自2020年開始，在疫情干擾全球股市中，全年交易量再次突破3億口、至今年有機會挑戰4億口的速度來看，未來五年交易量有望將上看5億口。

台指期 期貨交易

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