櫃買中心、資策會、勤業眾信合辦數位轉型研討 回響熱

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
櫃買中心上櫃審查部經理曾文正（右起）、資策會數位轉型研究院金融科技中心副主任李震華、資策會數位轉型研究院院長林玉凡、櫃買中心董事長簡立忠、勤業眾信聯合會計師事務所審計與確信服務營運長李東峰、勤業眾信聯合會計師事務所資深執行副總經理溫紹群、勤業眾信聯合會計師事務所上市櫃委員會負責人黃堯麟，於台北「擁抱數位轉型 打造企業競爭力」研討會會場合影留念。 櫃買中心／提供
櫃買中心上櫃審查部經理曾文正（右起）、資策會數位轉型研究院金融科技中心副主任李震華、資策會數位轉型研究院院長林玉凡、櫃買中心董事長簡立忠、勤業眾信聯合會計師事務所審計與確信服務營運長李東峰、勤業眾信聯合會計師事務所資深執行副總經理溫紹群、勤業眾信聯合會計師事務所上市櫃委員會負責人黃堯麟，於台北「擁抱數位轉型 打造企業競爭力」研討會會場合影留念。 櫃買中心／提供

為協助企業順利進入資本市場籌資以保持競爭優勢，並迎戰數位轉型潮流，櫃買中心與資策會數位轉型研究院、及勤業眾信聯合會計師事務所攜手合作，於9月25日舉辦「擁抱數位轉型 打造企業競爭力」研討會，吸引眾多企業高階主管代表與會，場面熱絡。

櫃買中心董事長簡立忠表示，櫃買中心是世界交易所聯合會（WFE）的正會員，根據7月的統計數據，上櫃主板的掛牌公司數量在WFE會員中名列第14位，而股票成交值的周轉率則位居第一名，表現優秀。此外，櫃買市場擁有完善的多層次市場架構，企業可以根據其發展階段選擇合適的板塊進行掛牌。

對於中小微公司來說，進入資本市場不僅能募集資金以支持營運和發展，還能提升公司能見度，有助於吸引優秀人才，逐步實現永續發展的目標。

另為配合產業發展趨勢，櫃買中心在2023年新增「數位雲端」產業類別。由於數位經濟產業具備「輕資產、重數據」及「創新、創意」等特點，非常契合櫃買市場致力於扶持中小微企業和新興產業的定位，期望藉由加速形成產業群聚效應，吸引更多投資人關注，並提升掛牌公司知名度。

資策會數位轉型研究院院長林玉凡指出，近年來數位轉型的概念已邁入3.0時代，企業透過數位轉型，進而善用科技並創造價值，企業在轉型過程中，應掌握Triple I（Impact、Integration、Include for all）的思維，去評估轉型所創造之價值與影響，並善用多元AI、雲端服務、大數據及區塊鏈等複合式運用技術。

勤業眾信聯合會計師事務所審計與確信服務營運長李東峰表示，企業可透過資本市場募集資金，並在IPO過程中將數位轉型與ESG議題結合。

櫃買市場的服務及靈活度針對有資金需求且首次上市櫃的企業尤其適合，能協助企業獲得穩定的資本支持與品牌提升。

本次研討會主題包括「數位轉型下的國際資訊服務應用趨勢」、「善用資本市場協助公司數位轉型」及「AI算力革新，開創數位創新與應用新時代」三個單元，並針對AI數位轉型最新趨勢與實踐策略及企業進入資本市場的規劃等議題，進行說明及分享專業見解。

櫃買中心 資本市場 雲端服務

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