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證交所與成大 共同舉辦淨零論壇

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
成大機械工程學系特聘教授林大惠（左起）、誠創新諮詢公司專家顧問田錦宏、證交所公司治理部經理余宗普、成大副校長莊偉哲、成大產創產學創新特聘講座張子敬、成大循環經濟中心主任陳俊延、成大產學創新總中心主任黃良銘，參與「淨零時代的關鍵思維與關鍵科技」論壇活動。 證交所／提供
成大機械工程學系特聘教授林大惠（左起）、誠創新諮詢公司專家顧問田錦宏、證交所公司治理部經理余宗普、成大副校長莊偉哲、成大產創產學創新特聘講座張子敬、成大循環經濟中心主任陳俊延、成大產學創新總中心主任黃良銘，參與「淨零時代的關鍵思維與關鍵科技」論壇活動。 證交所／提供

臺灣證券交易所與臺灣碳權交易所持續推動淨零減碳政策，繼近日與成功大學近日共同舉辦「淨零時代的關鍵思維與關鍵科技」論壇，邀請國內專家學者分享企業的減碳機會及關鍵技術，吸引近200位企業人士與青年學子參加。

證交所表示，為提高資本市場的永續資訊透明度，證交所去年推出「ESG InfoHub」網站，整合上市公司多元化ESG資訊，以視覺化的儀表板呈現，加強揭露上市公司永續優勢，做為投資決策及企業永續轉型的參考。

另為協助企業邁向淨零轉型，證交所積極與大專院校和NGO機構合辦氣候變遷及淨零減碳等工作坊和教育訓練課程，以提升上市公司的永續知識，為台灣永續投資的人才庫注入活水。

成大副校長莊偉哲表示，台灣一年科技政策預算超過1,500億元，半導體領域的研究經費約200億元，淨零減碳領域亦達120億元，顯示淨零碳排是台灣目前備受重視的議題。

面對2050淨零碳排的目標，除透過法規約束外，大學更應研發相關淨零減碳的技術，如成大研發微藻碳捕捉的技術，即為教育界投入減碳的良好示範。

成大攜手證交所、碳交所合辦的論壇與課程，聚焦淨零之關鍵思維及科技應用等議題，協助企業以及大學一同了解淨零碳排的相關知識，為台灣邁向2050淨零碳排共同努力。

除持續透過舉辦論壇推廣相關知識外，證交所也從自身做起，發布2023年度永續報告書，並通過 BSI 碳中和查證，成為全球首家達成 ISO14068-1 標準的交易所。

上市公司 減碳 證交所

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