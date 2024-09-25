群益投資論壇登場 聚焦全球總經動態及科技產業趨勢

群益金鼎證券（6005）攜手群益投顧舉辦「2024年第三季總經趨勢與產業論壇」，聚焦美國經濟與現今最受矚目的AI科技相關產業的發展與趨勢，包括辛耘（3583）、神基（3005）等多間上市櫃公司，及群益投信在內數十家機構投資人共襄盛舉。

在經濟產業專題方面，除了財經M平方權威的全球總經分析外，本次論壇邀請資策會產業專家、群益投顧資深研究員吳建弘，分享總經、AI、重電與散熱等產業的發展趨勢與未來展望。

美聯準會9月18日降息2碼後，確定啟動自2022年暴力升息後的新一波降息循環，目前市場預期至年底會再降息2碼，明年還有2碼空間，代表通膨已漸受控制，市場轉而擔憂美國經濟是否陷入衰退。

若美國經濟陷入衰退，將對全球經濟及股市帶來極大衝擊，再加上今年適逢美國總統選舉年，共和黨候選人川普與現任副總統賀錦麗競爭激烈，不管最後誰能勝出，勢將牽動全球地緣政治變化，亦對全球經濟與股市產生深遠的影響。

此次財經M平方從製造業循環及美國就業市場狀況的角度切入，深度剖析美國經濟的現況與前景，同時亦對川賀的房市、財政及能源等政策面向做出比較與解析，輔以強大的數據與圖形指標說明，為投資人在渾沌的總經環境中，點出明確的投資與資產配置方向。

針對目前投資人相當關注的重電產業，吳建弘以2024年第4季重電產業展望-台美大選後的能源議題(含核電)為題，剖析台灣當前淨零碳排政策與實際預算執行情形、新政府面臨AI電力的崛起、發電案場建置不足與因應方法、及至2030年政策可能方向。

同時，針對美國電力市場發展概況、資本支出、價格趨勢以及美國大選對美國重電市場影響做出詳盡分析。

吳建弘指出，受惠美國IRA等政策，預期美國電力公司總資本支出2025年預算持續創高，達2,027億美元，年成長達8.74%，加上先前報價上漲，以及2024年前七月台灣變壓器出口美國金額已達1.52億美元，將帶動2024年台灣國內相關廠商營運續強。

惟當前報價高檔，預期國內廠商2025年營運增速主要以產能增加為主，同時依2024年美國兩黨黨綱內容，預期民主黨若當選對重電產業政策延續較為有利。