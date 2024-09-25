群益金鼎證券表現優異 外資投資額增幅名列金融業前十大

群益證（6005）在台灣上市櫃的金融業中，獲得外資青睞，投資額增幅名列金融業前10大，也是唯一非金控公司，這代表群益金鼎證券在經營體質上的優勢，也反映外資對群益金鼎證券未來發展的信心。

群益金鼎證券總經理李文柱表示，群益金鼎證券的財務表現穩健、具有卓越的創新能力還有在永續發展上的諸多努力，這些都是外資選擇投資群益的主要原因。此外，專業的研究能力是讓客戶獲利的最重要關鍵之一，特別打造金牌投顧的團隊，盤前盤中盤後提供給客戶最即時的投資建議，讓客戶做出最佳的決策。

首先是穩健的財務表現上，過去一年，群益金鼎證券在多項指標均取得顯著成績，2023年獲利創歷史次高，每股稅後盈餘（EPS） 1.9元，現金股利1.33元，亦為歷史次高，並成為高股息ETF的成分股，因此，法人持續買進並增加持股，進而推高公司的市值。群益金鼎證券自2008年起連續15年獲利及配息，展現出穩定的營收和利潤增長，財務狀況良好。

其次在卓越的創新能力方面，群益金鼎證券在數位轉型和投資工具的創新方面積極投入，因此能夠快速適應市場變化，例如：一戶通、大老鷹、群益行動贏家等APP，不但符合客戶的需求，同時也多次獲得各種獎項肯定。

更重要的是永續發展的努力上，群益自2016年起就開始編製永續報告書向利害關係人溝通公司治理及永續發展的成果，也在2019年就在董事會下設立永續發展委員會，使董事會能直接督導公司在永續發展的進程，同時公司治理評鑑也都位於前6%~35%之間。群益金鼎證券在台灣資本市場擁有強大的市場地位和品牌影響力，這使得群益在競爭中處於有利地位。

群益金鼎證券表示，做為獨立券商的領導者，特別重視客戶的需求與專業服務，因此，在過去二到三年間不斷的強化競爭力，包括提供最先進的交易技術與工具，以極速極簡極聰明為資訊服務的核心，滿足客戶的需求；同時也整合內部各單位的作業，包括以大後台的架構處理作業面的事務，讓前線業務單位全力衝刺業務，並加強風險管理制度，將經營的風險降到最低。

展望未來，群益金鼎證券將繼續擴大在永續方面的投入，包括建置永續資訊平台以確保公司能在2026年順利導入IFRS永續資訊的揭露，加速子公司的溫室氣體盤查、持續穩定獲利並提升員工福利，以滿足股東（利害關係人）的期待。