全台最大開發計畫桃園航空城 台灣人壽逾137億得標

中信金控（2891）子公司台灣人壽標到桃園航空城。中信金控25日晚間公告指出，子公司台灣人壽成為桃園航空城計畫優先產業專用區土地I基地得標人，下一步將經過主管機關核准後辦理。

桃園市政府經濟發展局25日公告，桃園市政府辦理桃園航空城優先產業專用區I基地土地標售案價格標開標作業，由台灣人壽得標，將進駐優先產專區中面積最大基地，總面積約18.94公頃，投資規模超過137億元。

「桃園航空城」是全台最大開發計畫，因應台商回流及廠商設廠需求，桃市府於航空城內先行篩選9處優先產專區共52公頃釋出，紓解產業用地不足。前(111)年7月已標出7處基地，引進包含統一超商（2912）、星宇航空、藥華醫藥（6446）、大樹醫藥（6469）、督洋生技、健策精密（3653）及中華貿易等知名企業。

該基地今日招商引進台灣人壽，得標價格為新台幣137億4,979萬6,800元，溢價4.13億元。