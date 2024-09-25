中信金為未來擴張暖身 10月11日股臨會資本額提高到3200億元

中信金（2891）為下一階段擴張計畫暖身，決定修改公司章程，先行提高金控額定資本額，將提高900億元，提高後資本總額來到3200億元，中信金規劃將在10月11日股東臨時會上提出。

中信金25日公布，10月11日將舉行的股東臨時會上，擬修改公司章程部分條文，欲修訂資本總額，從原定2300億元提高到3200億元。中信金指出，此步主要是因應未來業務發展以及資本規劃需求。

金融人士認為，金控擴大額定資本額的首要目的，就是包括未來有增資可能性或是併購需求，而為了加快業務速度，通常會先修訂公司章程，通過拉高額定資本額，保留未來可能各項發展性的彈性空間。

中信金併購新光金控（2888）的計畫已經確定喊卡，在金管會提醒，緩議中信金申請公開收購新光金控一案後，中信金控順應金管會政府機關決議政策，在上周五（20）日董事會上，討論金管會對投資新光金申請案予以緩議因應措施，最後決議尊重主管機關指示，停止對新光金控投資案。

雖然併購新光金控喊卡，但中信金控曾指出，中信金吃虧的是在台灣市占率增長，銀行十年資產財增加1％，壽險每年資產增加1兆元，同時也以提高台壽RBC符合規範前例證明能力，意指未來併購對象考量中，壽險對象同步會佔有舉足輕重的考慮地位。

此外，金管會在決議緩議中信金控申請公開收購新光金記者會上曾指出，非合意併購如果採用換股，勢必會牽涉到雙方股東權益，金管會傾向非合意併購採用現金。