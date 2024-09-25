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廣納優秀人才 凱基人壽助中壯世代追求卓越

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

根據主計總處最新數據，今年7月50至54歲的勞動參與率達78.58%，較110年成長將近11%，中壯世代繼續留在職場的比例逐年提升，「中年轉職」的討論度也越來越高。因應高齡化社會趨勢及需求，凱基人壽「卓越專案」具備業界金額最高、時間最長的培育津貼(共計長達24個月)，加上雙輔導教育訓練等三大特色，並將適用年齡上限提升至60歲，廣邀中壯世代發揮所長，拿回時間掌控權，打造事業第二春。

金融保險業因其較高的收入及靈活的工作時間，逐漸成為中壯世代轉職者的熱門選擇。根據統計，今年6月台灣工業及服務業全體受僱員工平均薪資為46,486元，其中居冠的金融及保險業為70,741元，高於平均52%。凱基人壽「卓越專案」廣納各界優秀人才，全力支持新進業務同仁在各階段的專業能力養成，輔以36個月的培育計畫，打造出卓越專業經理人為目標，特別的是，為鼓勵中壯世代的加入，符合資格者更可直接轉任主管職，延續個人過往職涯的成績，為人生下半場找出新定位。

50歲的小彭在科技業上班工作多年，有感於晉升幅度有限，加上日復一日的工作內容讓自己對工作產生危機感，但對於中年轉職又一直裹足不前；後來小彭在偶然機會下了解凱基人壽「卓越專案」，在財務補助及教育訓練上的強大支持下，小彭勇敢跨出舒適圈，打開事業的另一扇門。

透過「卓越專案」優於業界的財務補助，時間更長達24個月，讓中年轉職的夥伴安心度過適應期；此外本專案採線上線下雙輔導機制，線下由訓練人員專責輔導的陪練機制，希望藉由專人激勵關懷，專業基礎更扎實；再搭配業界首家導入的生成式AI智能對練，透過AI擬真客戶及AI線上導師，快速累積專業力及實戰力，首年度薪水有望破百萬，內心也更能從這份工作獲得成就感，闖出卓越發展的無限可能。

AI 凱基人壽

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