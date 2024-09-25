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存多少錢才能安穩退休？調查揭台灣富裕族群喊出「這數字」

中央社／ 台北25日電
游天立表示，隨著現代人的平均壽命越來越長，妥善規劃退休生活所需的資產是許多客戶關注的重點，滙豐也注重客戶的財富增長，並認為基金是普遍、適合長期規劃的產品之一。情境示意圖。圖／Ingimage
游天立表示，隨著現代人的平均壽命越來越長，妥善規劃退休生活所需的資產是許多客戶關注的重點，滙豐也注重客戶的財富增長，並認為基金是普遍、適合長期規劃的產品之一。情境示意圖。圖／Ingimage

滙豐全球報告調查指出，台灣的富裕族群認為必須準備近新台幣3000萬元才能安穩退休。滙豐財富管理暨個人金融事業處負責人游天立今天表示，初期滙豐的高資產客戶雖沒有衝很快，但也有雙位數成長，並看好台灣財管業務發展。

滙豐（台灣）銀行今天舉行財富管理記者會，發布集團第2年的「生活質素報告」，探討受訪者對身體、心理和財務健康3方面的看法，也是首次納入台灣市場調查。

報告指出，台灣的富裕族群認為必須準備至少93萬美元（約新台幣2970萬元）才能安穩退休，並有51%的受訪者認為自己的退休準備不足，高於亞洲的平均比例42%；且高達60%的受訪者表示在退休後仍願意持續工作，也在所有調查市場中比例最高。

游天立表示，隨著現代人的平均壽命越來越長，妥善規劃退休生活所需的資產是許多客戶關注的重點，滙豐也注重客戶的財富增長，並認為基金是普遍、適合長期規劃的產品之一。

游天立認為，應善用時間複利效果，逐步建構身體、心理和財務3方面的健全。

滙豐投資及財富管理部資深副總裁李勝凱指出，生活質素報告今年第1次把台灣納入調查，台灣的生活品質總分為72分，貼近全球平均76分；其中台灣的財務健全指數名列第5，甚至高於英國、美國和香港。

談及台灣財富管理市場，游天立表示，滙豐從去年準備到今年獲准開辦「財管2.0」業務，是外商子行第1家，台灣藏富於民，是「有錢的地方」，看好台灣高端財富管理有很大的潛力。

游天立指出，業務剛開辦客戶數沒有衝上幾千人，但尊尚類別的客戶呈現雙位數成長，並喊話未來2年會急起直追，趕上市場同業平均。

游天立透露，近期建國分行將升級為財富管理中心，但他也坦言，分行數雖不多，但員工人數持續成長，透過全球集團資源協助客戶，繼續在財管領域努力。

滙豐調查報告期間為今年3月，訪問全球包含台灣共11個市場，合計1萬1230名不同世代的富裕投資人，其中台灣的受訪者為509人。

財富管理 退休

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