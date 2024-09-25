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接掌農業金庫董座 簡展穎：四大面向著手穩定農金體系

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
農業部政務次長胡忠一(左)主持全國農業金庫新任董事長簡展穎(右)任命布達。圖／全國農業金庫提供
農業部政務次長胡忠一(左)主持全國農業金庫新任董事長簡展穎(右)任命布達。圖／全國農業金庫提供

全國農業金庫於25日上午召開臨時董事會，推選簡展穎擔任新任董事長，後接續舉行董事長布達典禮，由農業部政務次長胡忠一主持任命布達。

新任董事長簡展穎畢業於台灣大學經濟學系，後赴英國取得艾斯特大學金融研究所金融學碩士，曾擔任台新金控投資長、台新創投副董事長、台新投顧、投信、人壽董事、台新銀行執行長、法商東方匯理銀行環球金融市場台灣區主管、台新銀行資深副總經理、台新租賃總經理、瑞士銀行副總裁等職，金融專業歷練完整。

總經理將由代理總經理吳百仁於審核後真除，吳百仁畢業於淡江大學財務金融研究所，原為全國農業金庫副總經理，兼任子公司農金資訊(股)公司董事長及資訊部協理。於全國農業金庫副總經理任內，加強協同農漁會辦理聯貸並推動農業放款和青壯年農民從農貸款、整合農漁會資訊共用系統、新網路銀行上線加速數位轉型等。

簡展穎表示，未來農業金庫將繼續扮演輔導的角色，協助各農漁會信用部發揮基層金融功能，落實普惠金融。農業金庫將持續配合政府政策，從四大面向著手，包括穩健獲利、照顧農漁民、強化風險管控以及精進資安治理，以建構永續經營環境和支持永續農業轉型，為農業金庫和農業金融體系的穩定而努力。

前董事長吳明敏自2017年12月接任農業金庫以來，幫助青年農民自農漁會信用部或全國農業金庫取得資金，解決融資難題，成為農民堅強的後盾，並致力企業永續發展與社會責任。

董事長

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