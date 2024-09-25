外國旅客來台刷卡消費金額前3名曝光！這3國家持卡人消費超特別

後疫情時代，政府逐漸放寬入境規範，外國旅客逐漸恢復來台觀光旅遊，而外國旅客來台灣期間，使用信用卡進行交易已成為普遍現象；根據聯卡中心信用卡大數據平台，分析2023年7月至2024年6月外國卡持卡人在台灣的信用卡交易數據，美國、香港、新加坡旅客及中國大陸卡持卡人為在台刷卡消費主力，其中又以澳洲、東南亞國家成長率相對較為顯著。

根據交通部觀光署統計，近一年 (2023年7月-2024年6月) 國際旅客來台入境總人數約為疫情前同期 (2018年7月-2019年6月) 的65%，國際旅客來台人次逐漸回升，而外國卡持卡人於近一年來台刷卡消費金額達新台幣1,000億元，已回溫至疫情前九成以上，消費筆數甚至達3,158萬筆，更是較疫情前同期成長超過四成。美國、香港、新加坡旅客及中國大陸卡持卡人為在台刷卡消費主力，除了中國大陸旅客外，其餘國家地區旅客在台信用卡消費筆數皆有一定幅度成長，又以澳洲、東南亞國家成長率相對較為顯著。

分析外國卡持卡人消費地區分布，筆數最高皆集中在六都，占比高達93.2%，有高達56.6%的消費發生在台北市，其次為台灣國門桃園國際機場所在的桃園市14.3%；再細分各縣市外國卡持卡人刷卡筆數比例，泰國及菲律賓持卡人在桃園市消費的消費筆數皆占該國整體20%以上、歐洲旅客則是偏好古都台南市及自然美景的宜蘭縣與花蓮縣，顯示外國卡持卡人在台灣各縣市的消費行為各有不同，這些差異與旅客的國籍、消費偏好以及當地的吸引力有著密切關聯。

在消費產業方面，外國卡持卡人消費金額最高的前3名分別為住宿業(33.6%)、百貨公司(22.7%)、綜合零售業(19.1%)，占總消費金額七成五以上。再進一步細分前10大國家地區，發現菲律賓、泰國持卡人則是百貨公司及綜合零售業消費的大宗，可看出購物行程是東南亞旅客來台的重點，至於消費金額及筆數成長快速的南韓持卡人，在餐飲業的消費占比17.9%，明顯高於其他國家旅客，比較特別的是美國、香港及馬來西亞持卡人在醫療保健業的刷卡消費在該國總刷卡消費占比都超過4.5%，分析消費特店分布，發現有許多進行醫療美容的醫療院所，可見有許多為從事醫美慕名而來的旅客。

再進一步分析外國卡持卡人在住宿業、百貨公司和綜合零售業的消費金額前10大鄉鎮市區，住宿業消費前十名鄉鎮市區大多位於台北市，在百貨公司消費方面，前十名鄉鎮市區分布於五個縣市，其中桃園市大園區的消費占比高達28.5%，因桃園機場免稅店作為遊客往來過境的主要購物場所，其消費總金額最高，台北市信義區則以25.7%的占比排名第二，作為百貨一級戰區，信義商圈也吸引大量外國觀光旅客，至於綜合零售業的消費前十名鄉鎮市區幾乎都集中在台北市，包括量販店、3C產品、藥妝店等零售商。因此反映台北市在吸引外國觀光客方面的優勢，並顯示出主要旅遊地點和購物區對於外國消費者的吸引力。