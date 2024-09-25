保誠人壽提醒三明治族 定期檢視 H.E.A.R. 四大面向

作為三明治族首選的保險公司，保誠人壽長期以健康保障(Health & Protection)、子女教育(Education)、資產規劃與傳承(Asset Planning & Transferring)以及樂活退休(Retirement)、亦即H.E.A.R.四大面向協助三明治族迎接不同人生階段。根據2024「保誠人壽三明治族大調查」結果顯示，三明治族對於H.E.A.R.的保障需求，以健康保障(82%)最受重視，其次為資產規劃(61%)、子女教育(57%)，以及樂活退休(51%)；其中30世代較為重視子女教育、40世代重視子女教育與樂活退休、50世代最重視樂活退休。

檢視已著手實行各面向規畫的三明治族，子女教育為最多三明治族已開始實行規劃的面向(86%)，樂活退休則被視為可以較慢再啟動規劃的面向(51%)。因應人生的不同階段，三明治族對於H.E.A.R.的需求也會不同，保誠人壽針對四大面向提出適切建議，並提醒三明治族，應定期執行自身的保單健檢，了解各面向的保障需求是否足夠，再進一步檢視家人的規劃保障，「先照顧好自己(Me)，才能照顧好家人(We)。」

(H)健康保障：身心健康是幸福生活的核心，根據「保誠人壽三明治族大調查」焦點對談的結果顯示，20至50世代的受訪者都已規劃好子女醫療保障，但對於自身以及長輩的健康保障不足感到擔憂。作為家中的守護者和經濟支柱，更應著手檢視自身的保障缺口，除了基本的醫療保障外，也應補足長照、癌症、以及重大傷病的保險保障，為自己建立完備的健康防護網。

(E)子女教育：調查顯示30及40世代尤重子女教育，期盼孩子接受優質的教育，但面對逐年攀升的教育金，可能會造成經濟上的壓力。保誠人壽建議可以利用美式分紅保單作為子女的教育金規劃工具，其壽險性質能提供家庭安心守護；以及有機會獲得的紅利，能夠選擇以現金給付或是儲存升息的方式，輔助孩子的教育及才藝學習基金，讓孩子在實現夢想的道路上順利前行。

(A)資產規劃：在尚未實行保障規劃的受訪者中，他們預計實行資產傳承規劃的平均年齡為49歲；顯示出三明治族在事業穩定並累積了一定的資產後，也可以考慮運用英式分紅保單進行資產傳承，運用保額有機會隨著紅利增長並逐步增值的特性，規劃未來對家人的照護，也可了解如何運用「保險金分期給付」，更周延的照顧家人。

(R)樂活退休：調查發現40及50世代普遍擔心退休後面臨固定收入缺乏以及物價通膨的挑戰，恐難以維持退休後的財務狀況，建議可以藉由美式分紅保單每年有機會獲得的紅利特性，作為退休生活資金。值得注意的是，調查顯示，超過六成三明治族認為長照險為主要缺口。因此，建議三明治族提前檢視自己的保單狀況，並視需求加強長照險的保障，以確保退休生活的穩定和安心。