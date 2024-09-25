檢查局長童政彰：責任來了 要用兩元素提升金檢效率

金管會今正式宣布，檢查局長由銀行局副局長童政彰升任案，童政彰在就職典禮上說，七月底主委彭金隆垂詢時，他第一個念頭就是「責任來了，我要勇於承擔」，也期許檢查局可透過「溝通」與「賦權」兩大元素，提升金檢效率。

童政彰感謝代理局長張子敏這近兩個月辛勞讓他有信心可以無縫接軌。他認為面對金融環境挑戰、外界對監理機關的期待，檢查局在監理方式、或與受監理單位的溝通上，也需適時調整，才能順利推動檢查工作達成監理目標。

他認為，透過「溝通」與「賦權」這兩個元素，可讓金檢產出更有效率。

一是溝通

檢查局需三個利害關係人溝通，業務局之間、業者、及與國際監理機構的互動與學習等。

監理資源很珍貴，不管是總體的審慎監理問題，或是個別金融機構的財務業務問題，在執行金檢的事前、事中、事後，都應與業務局保持聯繫、充分溝通，一起督促管理階層當責。

在與金融機構的溝通上，雖然我們建立了「抓大放小」的原則，但什麼是大，什麼是小，也應該讓業者有回饋意見的機會。抓大放小，除了要扣合RBA（以風險為本）的精神，也應該有差異化監理意涵，業者愈自律，監理的他律就愈少。

最後，我國金融業國際化程度高，銀、保、證三業整體海外據點超過760個，如何讓地主國監理機關認為母國監理機關的ability與capacity是足夠的，集團監理是有效的，十分重要。

未來赴海外金檢，除了就個案金檢結果與地主國監理機關進行交流外，更要能適時闡述金管會重要監理政策與國際金融議題的因應之策，並且深化彼此合作關係，包括透過共同金檢，進行專業的交流與對話。

二是賦權

金融機構的稽核人員，都是我們監理力量的延伸，我們要將金融機構的稽核單位當成是我們的神隊友，以公私協力的觀念，共同構築金融的安全網。

對能夠維持獨立超然、徹底落實稽核工作的人，我們要不吝加持他，鞏固這些人員在金融機構獨立權威的地位，查核出來的東西，我們不要再寫。對於我們不放心的稽核單位，就站在輔導的立場，匡正輔導他們，要求他們當責。

他期勉檢查局可建立「以法律人、以理服人」的監理檢查文化，秉持「超然獨立」、「公平公正」及「開放溝通」理念，全力完成金融檢查任務。