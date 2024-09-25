500家銀樓僅三家停業 北市金銀珠寶公會：絕無倒閉潮

國際金價不斷刷新歷史新高，25日國內銀樓飾金牌價開出每錢10,640元新天價。近期有輿論及貴金屬業者看到大陸龍頭珠寶集團周大福出現「關店潮」，就指台灣銀樓也將有倒閉潮。對此，台北市金銀珠寶公會副理事長石文信澄清絕無此事，以台北市現有約500家銀樓，近期僅三家結束營業，且是因為老闆年紀大退休。

「台灣不可能有所謂倒閉潮」，石文信強調，現況是有些年長一點的銀樓經營者 本就規劃退休，又無二代接班之下，趁現在金價歷史高點乾脆處理掉變現，作為養老金。

石文信表示，對岸珠寶集團周大福或周生生是集團式經營，分店遍布全大陸各地，截至去年底，周大福共擁有7,885間分店。金價高漲加上大陸消費不振，金飾需求降低，才會關掉一些業績或據點較差的分店，另收掉深圳工廠。

石文信指出，台灣銀樓業都是個體戶，幾乎無連鎖店，並沒有資金缺口，因為黃金隨時可以變現。以台北市為例，頂多是大同區或萬華區巷弄裡的老店，因為老闆年紀大規劃退休，也無二代接班之下，才考慮趁現在黃金高點變賣現金，台北市現有約500家銀樓，近期僅三家結束營業。

此外，石文信也提到黃金是國際性的，國際金價透明由公開市場控制，國內飾金牌價是跟著國際金價，台灣各縣市或各店報價每錢至多有幾十元差距而已，且有時是老闆為促銷減去零頭給客戶。