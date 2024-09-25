央行決策現場 張建一：總裁對建商投資客炒房很著急

中央銀行19日理監事會決議重拳打炒房，被稱為史上最重管制措施，央行理事、台經院院長張建一今天還原會議實況，直言央行提供多項房市資料及數據，「大家看了直搖頭」，發現土建融授信過度集中在1、2家建商，且建商、投機客有點像是集體炒房，「央行不得不重視」。

張建一今天於台經院記者會上，談及央行最新房市管制措施時，分享他當天開會歷程。

張建一指出，房價不是不能漲，國家經濟好的時候，不動產自然會上漲，但從各項房市資料、數據來看，當天理事真的是看了直搖頭，除了先前提過的不動產放款集中度、房貸餘額過高，信用資源過度傾斜不動產，央行從聯徵中心、各銀行的放款授信交叉比對後，也發現很多購屋族「非自住比重很高」。

央行提到，今年8月底全體銀行不動產貸款占總放款比率（不動產貸款集中度）為37.5%，接近2009年10月底37.9%歷史高點，但當前銀行信用資源向不動產相關部門傾斜情勢更為嚴峻。

張建一說明，會認為現在情況比金融海嘯時期更嚴重，是因為當年景氣很差、企業不願意借錢，分母變小，導致數值往上升，現在卻是分子大幅拉高。

此外，張建一透露，央行調資料發現，土建融授信過度集中在少數一兩家建商，「這是很嚴重的問題」，如果國際突然飛來黑天鵝，房價下挫，這一兩家建商沒辦法如期交屋，步入中國後塵、衍生一堆爛尾樓，進而影響銀行授信金額、產生呆帳，後續會很嚴重。

張建一更指出，部分資料顯示，現在情況有點像是建商、投資客、投機客集體炒房，央行不得不重視，當天會議也感覺到「總裁（楊金龍）蠻急的」。

張建一也說，央行關注的是金融體系的風險，但任何政策不可能面面俱到，因此央行本來就打算持續關注市場狀況，若有必要時，會進行調整。