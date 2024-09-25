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8月三大營業測驗點全跌 台經院：Fed 降息對傳產有利多

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
台灣經濟研究院25日發布最新景氣動向調查，8月製造業、服務業與營建業三大營業氣候測驗點均呈下滑態勢，其中製造業營業氣候測驗點為96.65點，下滑2.3點，為近半年較大跌幅，且呈現連續第三個月的下跌態勢，主因製造業廠商對未來半年景氣看法較為悲觀。 圖／台經院提供
台灣經濟研究院25日發布最新景氣動向調查，8月製造業、服務業與營建業三大營業氣候測驗點均呈下滑態勢，其中製造業營業氣候測驗點為96.65點，下滑2.3點，為近半年較大跌幅，且呈現連續第三個月的下跌態勢，主因製造業廠商對未來半年景氣看法較為悲觀。 圖／台經院提供

台灣經濟研究院25日發布最新景氣動向調查，8月製造業、服務業與營建業三大營業氣候測驗點均呈下滑態勢，其中製造業營業氣候測驗點為96.65點，下滑2.3點，為近半年較大跌幅，且呈現連續第三個月的下跌態勢，主因製造業廠商對未來半年景氣看法較為悲觀。

談及對未來景氣看法，台經院長院張建一表示，雖然8月製造業廠商主觀看法數據稍微悲觀一點，不過這容易受到當月國際事件影響，昨日大陸一口氣祭出17項政策利多，也可能再度改變廠商看法，但像是外銷訂單等客觀數據表現則都相當不錯，目前也看到AI效應已外溢到傳產，再加上美國聯準會（Fed）降息2碼也帶動世界各國降息風潮，這對台灣傳產是最大利多。張建一表示，「春天不是不來，只是來得比較晚」。

張建一表示，今年經濟成長率預估在3.8%~3.9%，只是產業差異化仍大，不過傳產復甦力道已慢慢上來，後續可持續觀察AI PC、iPhone 16銷售情形，這些都對傳產出貨具有拉動作用。

張建一還提到，目前預期傳產表現下個月會更好，因為傳產都不是短急單，只是部分傳產業別仍可能受到大陸產能過剩影響。

8月營建業營業氣候測驗點為107.36點，較7月的111.93點下降4.57點，呈現連續第二個月的下跌態勢。

談及接下來的房市表現，台經院產經資料庫總監劉佩真指出，因9月央行理監事會議再次調高存款準備率1碼，並祭出第七次選擇性信用管制措施，出手力道較重，故對於市場信心程度的打擊不小，況且短期內央行主導管控不動產資金流緊縮的趨勢短時間難以結束，銀行勢必回應主管機關的要求，放款時難免產生排擠效果，意謂資金緊俏將成為影響未來房市走向的主要因素。

此外，8月服務業營業氣候測驗點為97.88點，較7月修正後的99.02點下滑1.14點，呈現連續第二個月的下跌態勢。台經院分析，因國旅熱度衰退，影響餐旅業者對景氣看法，再加上台股波動劇烈，成交量萎縮，券商獲利下滑，證券業者多看壞當月景氣表現。

台經院 景氣 製造業

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