檢查局長童政彰：責任來勇於承擔 強化金檢產出效率

金管會今天舉行檢查局長布達暨宣誓就職典禮，新任檢查局長童政彰透露，7月底獲主委彭金隆垂詢，第一時間跳進腦海的念頭是「責任來了，我要勇於承擔」，未來將透過溝通與賦權，強化金檢產出效率。

前任金管會檢查局長張子浩今年8月退休，行政院核定由原金管會銀行局副局長童政彰升任檢查局長一職。金管會今天舉行檢查局長布達暨宣誓就職典禮，彭金隆、副主委陳彥良、存保董事長黃天牧、主秘蔡福隆、銀行局長莊琇媛、保險局長王麗惠等均出席。

童政彰致詞時透露，今年7月底獲主委彭金隆垂詢，第一時間跳進腦海的念頭是「責任來了，我要勇於承擔」，他承諾將全力以赴，建立「以法律人、以理服人」的監理檢查文化，秉持超然獨立、公平公正及開放溝通理念，全力完成金檢任務。

童政彰表示，過去幾年來，檢查局在檢查制度建立、數位查核推動、對業界稽核人員培訓、形塑專業且獨立的檢查文化等，成效有目共睹，但面對國內外金融環境挑戰及外界對監理機關的種種期待，監理方式或與受監理機構溝通上必須適時調整，才能順利推動檢查工作，達成金管會設定的監理目標。

童政彰進一步指出，他對自己及檢查局的共同期許是，透過「溝通」與「賦權」，讓金檢產出更有效率，其中，在溝通方面，至少包括3大利害關係人，也就是與業務局間的溝通、對業者的溝通及與國際監理機關的互動與學習。

童政彰認為，監理資源很珍貴，不管總體審慎監理問題或個別金融機構財務業務問題，在執行金檢的事前、事中、事後，都應與業務局保持聯繫、充分溝通，一起督促管理階層當責。

在與金融機構的溝通上，童政彰指出，雖然金管會建立「抓大放小」原則，但什麼是大、什麼是小，應讓業者有回饋意見的機會，抓大放小，除了要扣合RBA（風險基礎方法）精神，也應有差異化監理意涵，業者愈自律，監理的他律就愈少。

另一方面，童政彰表示，台灣金融業國際化程度高，銀行、保險、證券3業整體海外據點逾760個，如何讓地主國監理機關認為母國監理機關監理能力足夠、集團監理有效，相當關鍵。

童政彰指出，未來赴海外金檢，除了就個案金檢結果與地主國監理機關進行交流外，更要能適時闡述金管會重要監理政策與國際金融議題的因應之策，並深化彼此合作關係，包括透過共同金檢，進行專業交流與對話。

在賦權方面，童政彰提到，金融機構稽核人員都是金管會監理力量的延伸，金管會要將金融機構的稽核單位當成神隊友，以公私協力觀念共同構築金融安全網。

他透露，對於能維持獨立超然、徹底落實稽核工作的人，金管會將不吝給予加持，鞏固相關人員在金融機構獨立權威地位，「查核出來的東西，我們不要再寫」，對於金管會不放心的稽核單位，將站在輔導立場予以匡正輔導，要求當責。