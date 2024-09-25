台幣實質匯率 高於韓元

BIS（國際清算銀行）公布最新統計，8月新台幣實質有效匯率指數為96.8，高於台灣主要貿易對手國貨幣韓元實質有效匯率指數的94.3。

該統計顯示，自2021年5月以來，新台幣實質匯率指數近三年半來均超前韓元實質匯率指數，對我國出口報價競爭力較為不利。

BIS資料指出，8月新台幣實質匯率指數96.8，連兩降並為2019年9月以來、五年最低水準，雖然新台幣實質匯率指數大跌，但還是比韓元強勢；8月韓元實質匯率指數月增0.5並為三個月高點，但僅回升至94.3，8月新台幣實質匯率指數較韓元實質匯率指數高出2.5。

央行指出，所謂名目有效匯率指數是指：新台幣對主要貿易對手國貨幣匯率指數的加權平均數，該指數下滑，表示新台幣對主要貿易對手國貨幣貶值；反之，表示升值。

相較於名目有效匯率指數，實質有效匯率指數進一步納入物價變動因素，指數上漲，表示台灣出口報價競爭力減弱，原因包括新台幣匯率升值或物價上漲。

回顧今年8月，新台幣兌美元匯率8月狂升8.96角、升幅達2.81%，韓元兌美元則是升值3.01%。