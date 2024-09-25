外幣保單保費占比續降

金管會保險局昨（24）日公布最新統計，國內外幣保單前七月新契約保費貢獻比續跌破四成，下探至少六年同期新低。面對美國聯準會（Fed）9月降息2碼，保險局認為，持續降息環境下，會影響保戶投保美元投資型保單動機，相較會比較青睞利變型保單。

今年前七月外幣保單新契約保費收入折合約新台幣1,692.2億元，年略增2％，其中傳統型年增17％至1,439.5億元、占比85％，投資型年減42％降至252.7億元、占比約15％。

外幣保單2024年前七月保費概況

根據保險局公布資料，今年前七月，外幣保單新契約保費占比跌破四，僅剩38.04％，寫至少六年同期新低，2023年為39.3％、2022年為58.1％、2021年為56.7％、2020年為54.01％、2019年為40.09％。

美元保單新契約保費收入相較去年同年期下滑，是外幣保單占比下跌主因，因國內外幣保單主要幣別為美元、澳幣以及人民幣，其中美元保單為最大宗。

保險局副局長蔡火炎指出，受到市場預期美國聯準會（Fed）展開降息循環，市場資金不青睞投資型美元保單，資金轉向其他高利美元商品，今年前七月，美元投資型保單年減49％降至6.78億美元。

美元傳統型保單年增11％至44.3億美元，蔡火炎指出，保戶著眼壽險業調升美元利變型保單宣告利率，加上業者推出許多新商品，吸引資金持續回流到美元利變型保單。一增一減下，今年前七月美元保單新契約保費收入，相較去年同期略減4％降至55.1億美元。

澳幣保單新契約保費收入上，前七月2.2億澳元、年增98％，其中投資型保單年增49％至1.3億澳元，傳統型保單暴增305％至0.8億澳元。蔡火炎指出，主要受到澳幣保單責任準備金調升，預定利率調升，加上澳洲今年上半年經濟表現佳，市場預期經濟好轉，拉高保戶投資澳幣保單意願。

人民幣保單新契約保費收入上，前七月年減兩成降至0.6億人民幣，其中投資型年減24％，傳統型持平，蔡火炎指出，仍與中國大陸經濟表現不佳有關。