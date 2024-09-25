匯價止貶 重返31字頭
國內股匯市昨（24）日走勢如出一轍，隨著台股指數開低走高，國內匯市也豬羊變色，接近中午時由貶翻升，終場升值6.7分，收在31.966元，終止連兩貶並重返31字頭，總成交量為15.185億美元。
匯銀主管指出，市場對美國聯準會降息時程轉趨樂觀，外資買超逾百億元，台股開低走高，收盤大漲146點，收在22,431點。此外，中國人民銀行宣布降準降息後，人民幣匯率應聲強彈，也提振主要亞幣身價。
美元指數昨天下挫0.31%，在中國央行釋出超乎市場預期的寬鬆訊息後，人民幣逆勢升值0.31%，登上「最強亞幣」寶座。
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