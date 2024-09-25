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國泰世華奪財管四大獎

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
國泰世華銀行獲得《財資雜誌》（The Asset）四項大獎肯定，由協理黃筱芬（右起）、副總經理傅伯昇、資深副總經理胡醒賢、協理游詔棠親赴香港領獎。 國泰世華銀行／提供
國泰世華銀行獲得《財資雜誌》（The Asset）四項大獎肯定，由協理黃筱芬（右起）、副總經理傅伯昇、資深副總經理胡醒賢、協理游詔棠親赴香港領獎。 國泰世華銀行／提供

國泰世華銀行憑藉卓越的資產管理服務，再次贏得國際大獎肯定，國際指標性財經媒體《財資雜誌》（The Asset）23日於香港舉辦「The Asset Triple A Private Capital Awards 2024」頒獎典禮，國泰世華銀行榮獲四項大獎，包含「台灣最佳財富管理」、「台灣最佳股權投資解決方案銀行」、「台灣最佳私人銀行獎–高淨值資產客戶」及「台灣最佳私人銀行」。

此外，國泰世華銀行8月營收獲利續創新高，財富管理總資產規模（AUM）穩定增長，顯見不論在客戶、國際財經媒體及金融專家眼中，國泰世華銀行深耕資產管理領域，積極滿足客戶多元化資產配置需求的努力，均受到高度肯定。

國泰世華銀行秉持「以客戶為中心」的經營理念，藉由「整合內外部資源」、「打造創新差異化商品」、「洞察市場趨勢」等優勢，推動多項業務指標屢獲佳績。其中，高資產客戶的年成長率更突破雙位數，表現最為亮眼。此外，國泰世華銀行積極接軌國際金融市場，與境外資產管理公司合作，提供高資產客戶透過另類投資參與國際市場的機會。

通過為客戶量身打造專屬投資產品與資產規劃建議，國泰世華銀行實現了分散風險、強化資產健全的目標，並成功增強台灣金融市場在國際上的影響力。整合集團資源和市場研究觀點，國泰世華銀行定期發布趨勢報告，協助客戶掌握投資機會，進而在金融同業競爭中脫穎而出，摘下「台灣最佳財富管理」大獎。

近年來，國泰世華銀行數位轉型的成果有目共睹，不僅優化交易流程，亦自主開發衍生性商品管理系統「TDMS」(Treasury Derivatives Management System)。該系統將客戶經理的詢價請求與交易對手的報價系統自動串接，簡化繁瑣人工流程、降低潛在操作風險，並提高股票掛鉤投資產品的品質與查詢速度。對投資者而言，股票掛鉤投資的報價將更透明且更具吸引力。

「TDMS」亦整合交易管理功能以及價格評估功能，進一步擴展到多資產複雜結構性投資的定價模組，賦予國泰世華銀全方位資產管理的服務優勢，本次得以獲得「台灣最佳股權投資解決方案銀行」獎項。此外，國泰世華私人銀行連續第四年蟬聯「台灣最佳私人銀行」及「台灣最佳私人銀行獎-高淨值資產客戶」雙重大獎。

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