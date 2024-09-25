公平會立案審查新新併

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

公平會昨（24）日公告立案審查台新金（2887）、新光金結合案，啟動對外意見徵詢至9月底。

根據規定，結合案審理工作日為30天、最長可再延長60天，亦即公平會對「新新併」審查結果最快11月出爐，最慢明年1月。

公平會昨日公告，台新金擬與新光金合併，符合《公平交易法》所規定的結合型態，參與結合事業上一會計年度銷售金額，已達公平交易法結合申報標準，且無排除適用情形，因此依法提出事業結合申報。

公平會展開公眾意見徵詢程序，但公平會強調，公眾意見將作為審議案件結合申報案的綜合參考，但對任何意見均採中立原則，不另做任何答復或說明。

對於此案審查重點，公平會重申，將著重四大面向，第一，關心結合後市場集中度改變，所造成的市占率改變；第二，從單方效果了解是否會造成漲價；第三，協同效果方面，兩金控結合後，企業間有沒有簽訂不競爭協議的可能性；第四，因為事業結合組織可降低成本，考慮對於市場是否產生有利的綜合效果。

至於審查時程，根據規定，結合案審理工作日為30天、最長可再延長60天，按此推估，公平會對於新新併審查結果，若無延長審查，最快有機會在11月初出爐，最慢則預計落在明年1月。

新光金併購案峰迴路轉，從雙龍搶珠、到中信金董事會決議停止收購新光金，搶親大戰畫下句點。如今台新金能否完成併購新光金的最後一哩路，仍有待10月9日雙方股臨會是否能通過，以及最關鍵的金管會是否核准，再加上公平會審查是否亮綠燈。

公平會 台新金 新光金

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