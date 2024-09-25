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7月美元投資型保單新契約保費 創今年單月次高

中央社／ 台北24日電

7月美國投資市場表現優於6月，催動美元投資型保單買氣走升，金管會統計，今年7月單月美元投資型保單新契約保費收入達1.18億美元，創今年單月銷售量次高，月增率高達5成。

金管會今天公布，今年前7月整體壽險業外幣保單新契約保費收入折合約新台幣1692.25億元，年增2%，對壽險業整體新契約保費收入貢獻比為38.04%，續探近6年同期新低。

市面上外幣保單主要分為美元、澳幣及人民幣3種幣別，又以美元保單為大宗。

金管會資料揭露，今年前7月美元保單新契約保費收入達51.15億美元，年減4%，其中，美元投資型保單新契約保費收入達6.78億美元，年減近5成，美元傳統型保單新契約保費收入44.37億美元，年增11%。

金管會保險局副局長蔡火炎指出，因7月美國投資市場表現優於6月，7月美元投資型保單新契約保費收入達1.18億美元，創今年單月銷售量次高，月增率達5成。

不過，就前7月美元投資型保單新契約保費收入來看，相比2023年同期仍呈現下滑，主因當前市場資金運用轉向更高利美元商品，美元投資型保單相對吸引力降低所致。

至於前7月美元傳統型保單買氣展現正成長動能，蔡火炎表示，主因壽險業推出不少新美元利變型保單，促動買氣。

因今年上半年澳洲經濟表現佳，加上澳幣保單責準利率調升，澳幣保單買氣暢旺，今年前7月整體澳幣保單新契約保費收入達2.28億澳元，年增98%；前7月整體人民幣保單新契約保費收入為人民幣0.6億元，年減2成，主因中國經濟表現不佳所致。

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