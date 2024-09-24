瑞銀投資銀行連沛堃：保守觀察運輸業景氣 陸股可關注ROE變化

台灣運輸股24日走勢強勁，瑞銀投資銀行大中華區研究部總監連沛堃（Eric Lin） 指出，自去 (2023) 年出現多年未見到的地緣政治、氣候及貨櫃數量供不應求等三因素匯集一起，造成今年航運業成長已年增6%，明年仍可望成長6%。但也要謹慎關注後市變化，因為觀察歐洲線現階段每個TEU報價2,800美元，12月期貨價格滑落到2,000美元，明年2月下跌到1,500美元，這種走勢不得不保守看待接下來的景氣變化。

連沛堃也指出，航運旺季可持續到11月，11月初有美國總統大選，目前美國國際碼頭工人協會（ILA）為爭取加薪會把握在選前罷工，如果城針會衝擊美東航線，屆時還要觀察美國總統大選後的對外政策是否改變，對景氣及航運運費都有影響。

國際航空機票目前仍比疫情前貴15%，是因為飛機製造商無法滿足市場需求，交貨不及或交的貨有狀況等因素造成，否則依估計現在應該比疫情前的需求還要成長20%，但實際載客量比五年前減少12%；同樣在貨運方面雖有AI等科技產品需求，但航空貨運供應艙位仍多，還是需要很多其他產品來滿足。

9月24日大陸國務院新聞辦公室舉行記者會，由中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝、國家金融監督管理總局局長李雲澤和中國證券監督管理委員會主席吳清介紹金融支持經濟高品質發展有關情況，宣布三項重磅政策，一是降低存款準備金率和政策利率；二是降低存量房貸利率，並統一房貸最低首付比例；三是創設新的政策工具，支持股票市場發展。

連沛堃（Eric Lin）認為，由大陸三大財經主管機關出面是罕見情形，透露大陸官方救市的堅定態度。大陸股市目前估值在亞洲地區最低，在政策推動國際改革下，上市公司股東權益報酬率（ROE）如能達到15%以上，對於國際資金仍具有吸引力，目前外資機構觀望是因為不確定大陸官方政策具體作法；不過，大陸房地產市場問題目前研判到明年仍可能未止跌。