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詐騙猖獗 Meta與Google詐騙廣告至8月蒐報破5.4萬件

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

網路詐騙持續氾濫。金管會24日公布，與 MetaGoogle 公私協力建立蒐報機制，自2023年4月至今年8月止，累計通報數54,983件，光今年就通報3.5萬件。光7月到8月，兩個月間就增加1.4萬件。

但8月通報數4,147件，低於7月通報數5,032件。金管會強調，努力與周邊單位打擊詐騙，目前針對打詐騙專法中與金管會相關的，為金融機構與虛擬資產平台兩大監管主體。

根據金管會統計至8月底為止，Meta累計蒐報46,148件，Google累計蒐報8,835件。金管會指出，目前新增的詐騙樣貌，是冒名金融業者詐騙，例如變造金管會核發許可證照，金管會也不會請一般民眾繳交保證金等，另外常見詐騙，包括謊稱保證高獲利投資詐騙等等。

金管會今日公布，今年以來接獲民眾陳情投資詐騙，8月單月增加至100件，為今年以來首次看到破百件，累計今年以來陳情案件數523件，去年全年為787件、2022年為636件、2021年為439件。對於8月單月案件增加到百件，金管會指出，努力與周邊單位合作，遏制詐騙情事。

根據銀行局統計，目前金融機構攔阻金流上，透過臨櫃關懷成功攔阻案件上，去年攔阻1.1萬件、攔阻金額75.89億元，今年前七月攔阻6,915件、攔阻金額47.03億元，合計一年七個月以來，攔阻逾120億元。

網路面上，已經宣布相關措施，包過銀行業面要增列警示標語，對於轉帳申請生效日延後到次二日，並且與警政署提供相關彙整疑似涉及詐騙金融帳戶，提供銀行使用，境內帳戶已經有7家銀行試辦，未來再擴大到本國銀行、信用合作社以及電子支付機構，年底前要完成打詐四法，目前積極訂定相關子法。

Google Meta 詐騙 金管會

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