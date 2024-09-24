房貸「緊」報未除！ 15家銀行不動產放款水位進入警戒區

據金管會截至8月底統計，有15家銀行不動產放款比率落在逾27%警戒區，家數追平了近十個月高點，占了央行緊盯的34家房貸行的44%，顯示全台有逾四成銀行房貸資金水位高漲，房貸「緊」報未除，民眾買房貸款仍需注意。

依《銀行法》72-2條，銀行辦房貸、建融及商辦等不動產放款總額，以總存款加金融債總額30%為限，市場視為「不動產放款天條」；各銀行內部多以27%~28%為警戒水位，超過者就會拉高房貸利率、砍成數因應。

以個別銀行家數來看，8月底有11家銀行不動產放款占比落在27~28%，3家銀行占比落在28~29%，超過29%者則有一家，換言之，逾27%者有15家與2023年11月當月家數拉齊，顯示今年銀行房貸水位一路漲。

8月底整體國銀不動產放款比率是26.64%，月增0.17個百分點，更是今年來單月次高。前次高點是今年1月的26.75%。

銀行局副局長林志吉說，8月底國銀不動產放款餘額14.9兆元，月增1,100億元，遠大於總存款加金融債餘額55.95兆元，月增1,000億元，分子放款增額遠大於分母，自然拉升整體不動產放款比率。

以個別家數來看，逾29%是星展銀，因規模小，容易受存款分母影響，星展銀8月存款分母減額大於不動產放款分子，使比率又再度竄高。

3家銀行不動產占比落在28~29%警戒紅區，比上月少了兩家，但落在27~28%的警戒黃區卻大增到11家，較上月增加四家，顯示可能有銀行從紅區轉黃區，但也有銀行房貸水位往上竄。

金管會統計顯示，8月底象徵房市買氣的購屋住宅貸款餘額是10兆6,944億元，象徵建商推案信心地融餘額3兆7,873億元，合計14兆4,817億元，月增1,585億元的史上新高，年增9.38%則寫約兩年來新高紀錄。

林志吉說，房貸增加是因景氣好，有自住剛性需求及農曆七月後的交屋潮；建融增加則是與都更危老資金動撥增加有關。