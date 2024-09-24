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兩大社群平台詐騙累計近5.5萬件 民眾陳情件數創新高

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
截至8月底，Google和META這二大社群平台詐騙件數累計已達5萬4983件，9月可能破6萬件。圖／路透
截至8月底，Google和META這二大社群平台詐騙件數累計已達5萬4983件，9月可能破6萬件。圖／路透

金管會最新統計顯示，截至8月底止，GoogleMeta這二大社群平台詐騙件數累計已達5萬4983件，9月可能破6萬件；統計也顯示，雖然8月單月增加4147件，比上月的5032件明顯減少，但另一方面，民眾向證期局陳情投資詐騙的件數卻從7月90件增至100件。

在這5萬4983件中，Google和Meta則分別為8835件和4萬6148件。

另外，合計民眾陳情金融詐騙的件數，今年前8月已有523件，超過110年439件的全年水準，去年全年為787件、111年為636件，由於8月單月就增加了100件，因此，若以此速度來看，全年件數破去年全年的水準，恐怕難以避免。

金管會也指出，目前最新的詐騙手法，除了冒用金融業高層的名號，包括金管會也被冒用，並強調，金管會絕不會要民眾交「保證金」，此外，透過虛擬通貨平台來詐騙，亦成為越來越常見的手法。

Google Meta 詐騙 金管會

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