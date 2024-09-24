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華南銀網銀、行動銀行APP當機 中華電機房火警波及影響
華南銀行22日傳出網銀、行動銀行APP等大當機，查證為協力廠商中華電信機房失火。中華電今天說明，桃園機房22日下午因連日大雨，抽水泵過熱起火，燒毀部分光纜，已於23日凌晨1時搶通華南銀行及重要民生電路。
華南銀行22日傳出大當機事件，網路銀行、行動銀行APP等皆發生異常，無法正常使用。金管會官員證實接獲華銀通報重大偶發事件，根據華銀初步報告，網路系統異常主要受協力廠商中華電信機房失火影響。
中華電信今天發布聲明表示，桃園機房因連日大雨不斷，致抽水泵持續抽水，於22日下午4時過熱起火燒毀部分光纜，影響桃園地區部分網路通訊。
中華電說明，公司於消防隊撲滅火勢後，立即啟動光纜緊急搶修作業，並於9月23日凌晨1時搶通華南銀行及重要民生電路，民眾網路服務也於23日陸續恢復正常。
針對本次機房火警意外造成民眾不便，中華電信致歉並表示將全面盤點機房設施，避免再次發生通訊異常。
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