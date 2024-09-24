外幣保單買氣差…前7月新契約保費占比僅38% 再破同期新低

金管會今日公布最新的新契約保費統計。截至7月底止，今年1至7月的外幣保單的新契約保費占比為38.04%，可說是近六年來歷年同期最低水準，不過若和6月相較，外幣投資型保單的表現在7月已比6月來得好，估計和市場環境的改善有關。

根據保險局的歷年統計，從108年至113年，外幣保單的新契約保費占比，從108年、109年、110年、111年、112年、113年，依序為40.09%、54.01%、56.7%、58.1%、39.3%、38.04%，今年再破112年的水準，再創新低紀錄，一般預期和保單的宣告利率比不上美元優利定存、債息，或是股市投資收益有關使買氣大受壓抑。

而聯準會降息之後是否對美元保單新契約保費低迷的情況有所改善？保險局副局長蔡火炎分析，要看是投資型保單或利變保單，若是投資型保單，股市的好壞，比起降息的影響更重要，一般人可能以為降息股市就一定好，但股市的好壞仍與經濟前景息息相關，7月投資型保單的買氣，就比6月好。

至於利變型保單則相對受降息影響較大，不過仍要看業者是否調高宣告利率。蔡火炎就表示，7月的傳統型保單（指利變保單）的買氣，反而6月比7月好，仍和業者在6月大調宣告利率相關。