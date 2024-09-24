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金管會核准三商美邦財務改善計畫 年底RBC未達200%恐開罰

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會已核准三商壽（2867）財務改善計畫，認為三商美邦提出以現增、發債兩項方案和時程規劃，應可讓三商美邦今年底資本適足率（RBC）回到200%法定目標，惟金管會也示警，一旦三商美邦今年底RBC未能達標，恐將再面臨二度懲處。

據資料顯示，三商壽從2022年六月開始至今，已連兩年、共四期RBC、淨值比都未達法定標準，2024年六月RBC也僅151%，僅淨值比3.34%達陣，等於連五期RBC都不足。

金管會是在7月中認定三商美邦所提報的財務改善計畫，無法讓今年底RBC達標，對三商美邦開罰並要求一個月內重提。三商美邦8月提新方案，金管會9月9日核准。

保險局副局長蔡火炎說，這次新方案有三大重點，一、現增與發債金額全拉高，二、財務改善時程抓到今年底，資金都會到位，三、備援方案是今年底啟動，一旦年底RBC未達陣，備援方案就要啟動，而非如上次要等到2025年。

依三商規劃，目前已完成20.4億元現增，後續還有25億元發債額度尚未到位（發債50億元僅到位一半）及19日董事會通過現增3億股、次債100億元合計共120億元，加上引進策略投資人（或發債），這四項資金到位後，拚今年底RBC達200%目標。

蔡火炎也坦言，尋求策略投資人仍在方案中，但因有不確定性，因此這次三商的備援計畫是「發債」，三商需努力去找投資人認購。

外界質疑，因三商財務不好、無法找到銀行做保證，發債計畫已有難度，如這次申請發債50億元額度，卻僅到位一半，「當主計畫的發債額度都無法達標，如何期待備援計劃依舊是發債，可以完成？」

蔡火炎說，三商美邦既然提出新財務改善計畫就是要做到，一旦做不到，就會面臨金管會的再度裁罰。

三商壽 金管會

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