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立法院新會期 金管會三項優先法案曝光

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
金管會。本報資料照片
金管會。本報資料照片

立法院新會期開議，金管會共將爭取三項優先法案，其中攸關民眾欠債導致保單遭強制執行，建議保障型商品應被排除的「免予強制執行的保險契約類型」保險法修正草案，列在保險局將遞交的優先法案，等待整理完外界意見，完成程序，將送交行政院，力拚列入立法院優先法案。

保戶因欠債促使保單遭強制執行，導致權益受損，近年保單遭強制解約件數攀升，但保險局考量，債務人買保單多是為了保障自身或家屬生活需求，希望增訂免予強制執行保險契約類型。

保險局副局長蔡火炎認為，這項法案有四大好處，包括：第一，提升消費者權益，第二，兼顧債務人以及債權人權益，第三，同時維護保險保障功能，以及第四根本解決保險契約強制執行所衍生的問題。另外，同步引入國外介入權制度，完善法治。

蔡火炎指出，以上保險法修正草案，已經在8月10日完成預告，目前外界意見認為免予強制直型的保險契約類型較廣泛，保險局正在整理意見，完成程序後，將盡快提起審議，但立法院是否會列為優先法案，得看立法院審議安排。

證期局則提出證券投資信託顧問法為優先法案，目前基金REITs已經在立法院通過一讀，力拚二讀、三讀。如若修法通過後，子法將陸續發布，年底有機會看到首檔基金架構的REITs基金上市。此外，搭配提高重大違反攸關受益人或投資人權益保障之事罰鍰金額上限，由300萬提高到1,500萬元，以強化對相關業者的監理，已經送到立法院，目前立法院正在審議中。

市場關注的大股東干政條款，目前行政院正在與銀行討論中，官員指出，版本與上次相同，只是立委屆期，目前全案尚未送到立法院。

立法院 金管會

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