中信金與中信銀評等 中華信評確認：展望「穩定」
中華信評今天確認中信金控（2891）（twAA-/穩定twA-1+）與其核心子公司中國信託商業銀行（twAA+/穩定/twA-1+）的評等。展望均為「穩定」。
中華信評對中信金控集團信用結構的評估主要係反映中信銀與台灣人壽保險公司的合併信用結構；截至2024年6月底止，前述兩家公司在該集團總資產中的占比分別約達72%與28%。
中信金控與中信銀的評等結果係反映該集團在台灣金融市場中強健的市場能見度與令人滿意的資金來源與流動性結構。此外，前述的評等結果亦反映：在中信銀強等級資本水準的支持下，中信金控集團的資本水準以合併基礎來看令人滿意，惟遭到保險事業單位較弱的資本水準部分抵銷。
此外，中信銀的評等結果亦反映因該行對台灣金融體系具中等系統重要性而可獲得之潛在政府支持。同時，中信金控的評等結果亦反映：身為非營運控股公司的中信金控，其債權人的求償順位低於其營運子公司債權人的求償順位。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言