房貸爆量！進入「不動產放款警戒區」銀行大增 金管會統計洩端倪

房貸和土建融的貸款熱潮均難以降溫。金管會最新統計顯示，房貸和土建融兩大不動產發款業務在8月最新統計數據的年增率不但雙雙上揚，而且與房貸「限貸令」高度相關的銀行法第72條之2指標，比率在27%至29%，也就是許多銀行所謂「警戒區間」的銀行家數大增至15家，銀行房貸資金吃緊由此可見。

金管會統計顯示，購屋住宅貸款截至8月底止的餘額為10兆6944億元，年增率11.05%，高於7月的年增率10.84%，建融（包括土融）餘額為3兆7873億，年增率4.94%亦高於7月的3.54%。

銀行局副局長林志吉分析，房貸增加，一方面是自住型房貸剛性需求，且農曆7月結束之後的交屋潮。林志吉也指出，金管會所統計的建融放款餘額，從110年1月的 16.77%之後持續下降，5月底為歷年來最低點來到3.2%，對於8月年增率上揚，林志吉指出，仍和都更危老工程建案資金動撥有關。

據金管會最新統計，8月全體國銀的銀行法第72條之2，亦即，不動產放款占比全體存款的比重，平均值在26.64%，其中，作為分子的不動產放款為14.9兆元，作為存款的分母則為55.95兆，之所以比率上升，林志吉說明，和存款增速不及不動產放款增速有關。

目前比率超過29%有1家，為星展銀行，28至29有3家，27至28有11家，26至27家為6家，其中，27至29家的家數明顯較7月增加。