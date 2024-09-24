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7月雙貸族37.4萬人創新高 房貸信貸總金額飆2.6兆元

中央社／ 台北24日電
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

根據聯徵中心統計，同時有房貸、信貸的雙貸族，今年7月底人數為37.4萬人、創新高紀錄，雙貸總金額為新台幣2.6兆元，其中，信貸月增率今年起逐步走高，6月信貸金額月增率更高達1.97%。

依據聯徵中心的統計資料說明，購買住宅貸款、房屋修繕貸款，皆定義為個人房屋貸款；若貸款無擔保品，即定義為個人信用貸款。

聯徵中心最新資料顯示，截至今年7月，房貸、信貸雙貸族為37.4萬人，創下統計來新高紀錄，房貸總金額為2.2兆元，信貸總金額為3975.9億元，總計2.6兆元。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，房信雙貸金額增加可能原因，一是房價上漲使購屋族房貸壓力大，並透過信貸過生活，二是購置房屋時常有裝潢修繕等資金需求，三是今年上半年股市大漲，不少房貸族透過增貸來投資金融商品等。

再進一步觀察信貸金額成長走勢，過往信貸金額月增率都在1.5%之下，但今年開始增長漸快，特別是今年5月至7月，月增率分別為1.65%、1.97%和1.87%，明顯高於去年表現。

徐佳馨指出，近期房價高漲，購屋族借錢比以前多，加上在通膨環境下，日常開銷成本加高，房貸族不得不增貸以維持生活品質。

針對央行19日祭出第7波選擇性信用管制，新增規範自然人名下有房屋者，第1戶購屋貸款不得有寬限期，自然人第2戶購屋貸款最高上限5成等措施，徐佳馨認為，短期房貸會先增後減，信貸則是穩定成長。

徐佳馨說明，主要是房價尚未有明顯降價，聯徵中心數據統計至7月，未來還有8月與9月的房貸、信貸資料，不過長期來看，房市交易恐將降溫。

徐佳馨提醒，雙貸族群應妥善分配資金運用，注意日常生活支出與自身財務狀況，避免信用危機。

央行 房市 房貸

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