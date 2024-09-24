股匯齊揚 新台幣終止連2跌收31.966元

台股震盪收高、站穩季線，加上人民幣強彈，帶動新台幣匯率翻揚，重返31元價位，今天收盤收31.966元，升6.7分，終止連2黑，成交量則略為收斂，台北及元太外匯市場總成交金額為15.185億美元。

市場樂觀看待美國聯準會啟動降息，美股小幅收高，台股今天一度震盪走低，但隨著航運股勁揚，台積電股價由黑翻紅，推升大盤翻揚，收在22431.78點，上漲146.25點，站上22315點季線關卡。

新台幣兌美元今天開盤價為32.04元，早盤最低觸及32.071元，但貶幅迅速收斂，由貶翻升，盤中最高升抵31.96元。外匯交易員指出，台股續漲，帶給新台幣支撐力道，而中國央行宣布降準降息，人民幣應聲強彈，也提振亞幣情緒。

央行統計，美元指數今天下挫0.31%；在中國央行釋出超乎市場預期的寬鬆訊息後，人民幣上漲0.31%，登今日最強亞幣，韓元升值0.22%，新台幣升0.21%，日圓獨憔悴、下跌0.54%。

外匯交易員指出，地緣政治風險以及美國大選的不確定性延續之下，避險情緒仍會為美元提供支撐，但聯準會走向降息，美元指數難以再展強勢作風，只是新台幣跟著國際盤走，眼見日圓趨貶、人民幣走揚，後續持續關注亞幣走勢。

此外，時序接近月底，出口商實質拋匯需求將引領新台幣走勢偏升，外匯交易員補充，若台股漲勢延續，吸引外資匯入，也將鞏固匯價站穩31元。