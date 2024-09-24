兆豐銀行致力推動無障礙金融服務 打造更友善的ATM環境

兆豐銀行持續致力於提升金融友善措施，近期再升級自動化設備服務，首創ATM機體加裝第二輔助螢幕以延伸容膝空間，便於輪椅使用者操作，此外，兆豐銀行已於今年4月，將國內108家分行ATM全面加設無障礙語音功能，本次更成為公股銀行第一家於無障礙語音功能之ATM加裝感應報讀設備的銀行，讓視障人士透過自動語音報讀輕鬆定位，快速找到符合需求的ATM進行交易。

第二輔助螢幕延伸出容膝空間 讓使用者能夠更舒適地正面操作ATM

考量傳統ATM對輪椅使用者來說往往因無容膝空間，導致輪椅使用者需側身操作，且交易畫面有外洩之疑慮，因此，兆豐銀行於ATM加裝第二輔助螢幕，其高度、角度有利於輪椅使用者操作，讓使用者能輕鬆插入金融卡和使用其他功能按鍵。這項設計改善傳統ATM設備在輪椅使用者體驗上的侷限，讓身障客戶能更便利、輕鬆地自行完成各項交易。

ATM嵌入近接感應器 視障客戶得以聽音辨位使用無障礙語音ATM

對視障人士來說，定位ATM往往充滿挑戰，即便找到機台，也可能因無法清楚辨識耳機孔而感到困惑和無助，本次提升主要是在無障礙語音ATM嵌入感應器裝置，當偵測到有客戶靠近無障礙語音ATM，感應器會立即啟動，並開始報讀「本機提供無障礙語音功能」的提示音及指引ATM耳機插座位置，而兆豐銀行的ATM無障礙語音模式不僅有提款、轉帳、餘額查詢及密碼變更的服務，無障礙語音模式的存款功能也於今年9月正式上線，無障礙語音模式的交易流程簡單、清楚，全程皆有語音引導客戶完成操作，降低操作過程中發生錯誤的機率，顯著提高視障客戶使用銀行自動化服務的意願，增加便利性和客戶自主性。

ATM第二螢幕及近接感應報讀功能體現出科技對無障礙金融服務的深遠影響，兆豐銀行將持續聆聽客戶的意見與回饋，為不同障別的客戶提供更友善、安全的環境，讓客戶能獨立且自信地使用無障礙金融服務，完成金融交易。