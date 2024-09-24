三商美邦警報暫解除 後續將執行上看200億籌資計畫

三商美邦警報暫時解除。保險局副局長蔡火炎指出，金管會已在9月9日同意三商美邦在8月提出的改善計畫，不過倘若三商美邦未能執行計畫，而且啟動備援方案未果，保險局也將裁罰。

三商美邦此次提出以今年底RBC回到200%為其目標的新計畫，金管會認為其時程和所提出方案是可行的，項目包括了現金增資和發行次順位公司債這二類方案搭配，年底之前完成，同時也包括了策略性投資人的增資方案，透過現增來進行，並且強調年底資金一定都會到位，所以金管會通過。

這次三商美邦提出二套方案，另一套則是「備援方案」；該備援方案啟動的時機，將為倘若目標方案未能解決113年RBC不足的問題，備援方案也會在今年度啟動，且年底要完成；備援方案將以發債為主，而且金額要比原本的目標方案更高。

根據目前三商美邦日前對外公告的預目，除了已完成的20.4億的增資之外，另外公司也打算發行25億的公司債，此外，三商美邦的9月董事會也已通過3億現金增資，和發行次債100億計畫，蔡火炎表示，其他的計畫均和發債有關，也將陸續召開董事會通過並公告。