公平會正式對新新併徵詢意見 林伯翰號召股東上網反對

備受矚目新新併有最新進度，公平會24日表示，台新金（2887）資料備齊，正式公告台新金、新光金（2888）結合案立案，將啟動對外意見徵詢至9月底。目前反對派領頭人新光金大股東林伯翰，以及新光金自救會社團也有小股東號召，到公平會網站留言，發表意見。

公平會網站公告，將從9月24日起至9月30日受理新新併的對外意見徵詢，代表台新金與新光金結合案已在公平會正式立案，根據規定，結合案基本上會在30個工作天內審理、還可再延長60天，也就是最快11月上旬、最晚明年1月下旬將有結果。

至於審查重點，公平會副主委陳志民表示，第一，關心結合後市場集中度改變，所造成的市占率改變；第二，從單方效果了解是否會造成漲價。

第三，協同效果方面，兩金控結合後，企業間有沒有簽訂不競爭協議的可能性；第四，因為事業結合組織可降低成本，考慮對於市場是否產生有利的綜合效果。

有前公平會委員認為，由於台灣銀行家數過多的根本問題，不論從金控或銀行的角度，看不出有禁止結合的理由，最後應會以公平交易法第13條「對整體經濟利益大於限制競爭之不利益」通過，頂多「附加條件或負擔」而已。